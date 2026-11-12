بسبب فيديوهات رقص خادش.. القبض على 3 صانعات محتوى بالقاهرة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورات (لإحداهن معلومات جنائية) حال تواجدهن بنطاق محافظة القاهرة ، وبحوزتهن (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي")، وبمواجهتهن اعترفن بنشرهن مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





