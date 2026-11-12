ضربة جديدة لـ«زيلينسكي».. «ستارلينك» تخذل القوات الأوكرانية أمام المسيرات الروسية

صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، التي تعتمد عليها قواته المسلحة لمواجهة الطائرات المسيّرة الروسية، تعاني مجدداً من بطء شديد يجعلها غير قابلة للاستخدام.

وكتب زيلينسكي على موقع "إكس" في وقت سابق من اليوم: "رصدنا قيوداً على سرعة الإنترنت في خدمة "ستارلينك" على أراضينا الأوكرانية، وتحديداً في المناطق المحتلة مؤقتا، وقد عادت السرعة القصوى إلى 161 كيلومترا في الساعة، أي ما يعادل 100 ميل في الساعة"، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف: "يؤثر هذا بشكل مباشر على قدرتنا على اعتراض الطائرات المسيّرة الروسية التي تعمل بمحركات نفاثة، وتأتي هذه الطائرات من تلك المناطق، وبسبب قيود السرعة؛ لا نستطيع ببساطة اللحاق بها في الوقت المناسب".

وتشير تقديرات إلى أن "ستارلينك"- مشروعٌ لإيلون ماسك، سيستدعيه الديمقراطيون أمام الكونجرس العام المقبل؛ للتحقيق في عدد من القضايا، بما في ذلك قيادته لمبادرة "كفاءة الحكومة" التي أدت إلى تخفيضات واسعة النطاق في عدد الموظفين والتمويل الفيدرالي، ومن المتوقع أن تُثار مسألة بطء خدمة "ستارلينك" أيضاً في وقت لاحق.