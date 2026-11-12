حجز فريقا إنبي وبتروجيت مقعديهما في المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للسيدات، التي تقام على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

إنبي وبتروجيت يتأهلان إلى نهائي بطولة الأندية العربية لسيدات تنس الطاولة

وتأهل إنبي إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على مواطنه المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بنتيجة 3-0، فيما صعد بتروجيت على حساب الرواد السوري، بالفوز عليه بالنتيجة ذاتها.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في المباراة النهائية بعد غد السبت، في نهائي مصري خالص، بحثًا عن اللقب العربي.

وكان إنبي حجز مقعده في الدور نصف النهائي عقب فوزه على أهلي صيدا اللبناني بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة، تأهل بتروجيت على حساب هومينتمن اللبناني.

وتستضيف مصر منافسات بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات في نسختها الـ37 خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري.