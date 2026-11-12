بإطلالة تجمع بين الأناقة والفخامة.. درة زروق تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت النجمة درة زروق الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة أنيقة وجذابة أكدت من خلالها مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الأناقة في الوسط الفني، حيث اختارت فستانًا أسود جمع بين الرقي والأنوثة، في ظهور يعكس ذوقها المميز الذي جعلها تحظى بلقب «ملكة الأناقة» لدى جمهورها ومتابعي الموضة.

وجاء الفستان بتصميم أنيق يلتف حول الرقبة، وتميز الجزء العلوي منه بتفاصيل الدانتيل والقماش الشفاف المزخرف، فيما اتسم الجزء السفلي بتصميم بسيط وانسيابي، ليجمع بين فخامة التفاصيل وهدوء التصميم، ويمنح درة حضورًا لافتًا على السجادة الحمراء.

واستكملت درة إطلالتها بمجوهرات مرصعة بالألماس، تضمنت أقراطًا متدلية وخواتم أنيقة، واختارت تسريحة شعر مشدودة من الأمام مع ترك شعرها منسدلًا على ظهرها، فيما اعتمدت مكياجًا بألوان ترابية دافئة أبرز جمال ملامحها، لتكتمل إطلالتها بتفاصيل متناغمة عكست حسها الراقي في اختيار الأزياء والمجوهرات.

وعلى الصعيد الفني، تواصل درة تصوير مشاهدها في مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها بالنجمة يسرا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، في تعاون فني جديد يضاف إلى مشوارها، بالتزامن مع نشاطها الفني وحرصها على التواجد في مناسبات فنية بارزة.

وتحرص درة دائمًا على تقديم اختيارات مختلفة في ظهورها بالمناسبات الفنية، وهو ما جعل إطلالاتها تحظى باهتمام جمهورها ومتابعي الموضة، خاصة أنها تمتلك ذوقًا خاصًا يجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية.

وانطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور لافت لنجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم العربي ومختلف دول العالم، احتفالًا بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان، الذي بدأت مسيرته عام 1976.

وشهدت السجادة الحمراء حضورًا مميزًا لنجوم ونجمات الفن بإطلالات متنوعة، خطفت اهتمام المصورين والحضور، لتشكل الأزياء والموضة جانبًا بارزًا من مشهد افتتاح المهرجان، الذي يُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ومنصة مهمة لدعم صُنّاع الأفلام والمواهب الجديدة وتعزيز التواصل السينمائي دوليًا.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ومنصة مهمة لدعم صُنّاع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز التواصل السينمائي على المستوى الدولي.