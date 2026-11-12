في ذكرى رحيله العاشرة.. محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة مؤثرة لوالده

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، ذكرى وفاة والده الراحل محمود عبد العزيز برسالة مؤثرة.

وكتب محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: «والله ما مصدق، يعني إيه مر 10 سنين؟ رغم الغياب موجود في كل لحظة يا حبيبي، مش عارف أقول إيه؟ الكلمة اللي مسيطرة عليا ومش عارف أهرب منها.. وحشتني».

واختتم محمد محمود عبد العزيز رسالته طالبًا من جمهوره الدعاء لوالده ولجميع من رحلوا عن عالمنا، قائلًا: «أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

وتستعيد الأوساط الفنية والجمهور المصري والعربي، اليوم، ذكرى رحيل الفنان الكبير محمود عبد العزيز، الذي غيبه الموت في 12 نوفمبر عام 2016، إذ قدم على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي شكلت علامات بارزة في تاريخ الفن، ورسخت اسمه باعتباره واحدًا من أبرز نجوم جيله، ومنحته موهبته الاستثنائية لقب "ساحر الفن".

وُلد محمود عبد العزيز محمود في 4 يونيو عام 1946 بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، ونشأ في كنف أسرة متوسطة الحال تعمل في تجارة المواد التموينية. وتلقى تعليمه بمراحله المختلفة في الحي الذي نشأ فيه، قبل أن يلتحق بجامعة الإسكندرية ويحصل على بكالوريوس الزراعة، ثم درجة الماجستير في العلوم الزراعية بتخصص "النحل". وشهدت سنوات دراسته الجامعية بدايات اهتمامه بالفن، إذ انضم إلى فريق المسرح بكلية الزراعة، لتبدأ موهبته في الظهور مبكرًا.