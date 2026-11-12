محمد رمضان يحتفي بتكريم فاروق فلوكس ويشيد بمشواره الفني الطويل

اشاد الفنان محمد رمضان بتكريم الفنان القدير فاروق فلوكس، خلال فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معتبرًا أن منحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر يُعد من أبرز الأحداث التي شهدتها هذه الدورة، تقديرًا لمشواره الفني الطويل وما قدمه من أعمال مميزة على مدار سنوات.

ونشر محمد رمضان رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبّر خلالها عن سعادته بتكريم فاروق فلوكس، مشيدًا بمسيرته الفنية، ومؤكدًا أنه يستحق هذا التقدير عن جدارة.

وكتب محمد رمضان: «أفضل ما حدث في مهرجان القاهرة في هذه الدورة جائزة الهرم الذهبي للفنان القدير فاروق فلوكس مشوار طويل ويستاهل هذا التكريم عن جدارة ».

وجاء تكريم فاروق فلوكس خلال حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت في 11 نوفمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر 2026، حيث حصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 6 عقود، وإسهاماته في السينما والمسرح والتليفزيون.

ويُعد فاروق فلوكس واحدًا من الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري، إذ بدأ مشواره الفني خلال ستينيات القرن الماضي، وشارك في العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا، ومن أبرزها مسرحية «سيدتي الجميلة»، التي قدم خلالها شخصية «سليط»، إلى جانب أفلام «الراقصة والسياسي» و«ضربة شمس» و«المرأة والساطور»، ومسلسلات «رأفت الهجان» و«ليالي الحلمية» و«عائلة الحاج متولي» و«الدالي».

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لما قدمه الفنان فاروق فلوكس طوال مشواره الفني من أعمال متنوعة وشخصيات تركت أثرًا لدى الجمهور، ليحظى بتقدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مسيرة فنية حافلة بالعطاء.