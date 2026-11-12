محمد رمضان يرد على أحمد العوضي بعد سخريته منه: «أخوك واجهة» تتجاوز 6 ملايين مشاهدة

عاد الفنان محمد رمضان لإثارة الجدل بمنشور جديد عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وذلك بعد الرد الساخر الذي وجهه إليه الفنان أحمد العوضي، في أحدث جولات التراشق الكلامي بين النجمين، بالتزامن مع المنافسة المرتقبة بينهما في موسم دراما رمضان 2027.

ونشر محمد رمضان منشورًا احتفل خلاله بتحقيق أغنيته الجديدة «أخوك واجهة» أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال 6 أيام فقط، وكتب: «الحمد لله.. أخوك واجهة عدّت الـ6 مليون في 6 أيام فقط يا ك. العرب».

وجاء منشور رمضان بعد ساعات من رد أحمد العوضي عليه بسخرية، إذ كتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة يا بلبل العرب»، وذلك بعدما تفاخر رمضان بانتشار أغنيته «لو إنت ناوي أنا عشماوي» دون الحاجة إلى توزيع اللحوم على الجمهور.

وأثار المنشور الأخير لمحمد رمضان تفاعلًا واسعًا، لما اعتبره المتابعون تلميحًا ساخرًا جديدًا موجهًا إلى أحمد العوضي، في استمرار للسجال بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المناوشات بين النجمين قد تصاعدت خلال الفترة الماضية، مع تبادل التلميحات بشأن الأسبقية في البطولة الفنية والاستعداد للمنافسة الدرامية المقبلة، إذ يستعد محمد رمضان لمسلسل «عشماوي»، بينما يخوض أحمد العوضي الموسم الرمضاني بمسلسل «سلطان الديب».

وبين المنشورات المتبادلة والتعليقات الساخرة، يستمر التفاعل الجماهيري مع الخلاف، وسط ترقب لما قد يحمله رد كل نجم على الآخر خلال الساعات المقبلة