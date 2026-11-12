مشاهدات اللحمة.. أحمد العوضي ومحمد رمضان يتبادلان الردود الساخرة عبر فيسبوك

تجددت حالة الجدل بين الفنانين أحمد العوضي ومحمد رمضان، بعد تبادل التصريحات والتعليقات الساخرة عبر حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث رد كل منهما على الآخر برسائل حملت طابع التحدي والسخرية.

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه على فيسبوك ردا على تفاخر محمد رمضان بتصدره التريند: "ازودلك عليهم اتنين مليون من مشاهدات اللحمة وهاتلك جزمه يا كاريوكا العرب".

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله أخوك واجهة عدّت الـ6 مليون في ٦ ايام فقط

يا ك. العرب".

وأثار الفنان محمد رمضان تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التلاسن بينه وبين الفنان أحمد العوضي.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «ما شاء الله تراك "لو إنت ناوي أنا عشماوي" بيجري دلوقتي ع التريند من غير ما أوزع لحمة، اكتفينا فقط بتوزيع الأغنية، التراك عمل كده، أمال مسلسل "عشماوي" نفسه هيعمل إيه؟».

ومن جانبه، رد الفنان أحمد العوضي على تصريحات محمد رمضان بتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: «أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة يا بلبل العرب».

محمد رمضان وأحمد العوضي

ويتنافس محمد رمضان، مع أحمد العوضي، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، بمسلسلي «عشماوي» و«سلطان الديب».

قصة «عشماوي»

يجسد محمد رمضان خلال الأحداث شخصية «خليفة»، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وهو ما استُوحي منه اسم العمل «عشماوي».

وتدور الأحداث حول «خليفة»، الأب لثلاث بنات، الذي يعيش حياة هادئة ومستقرة مع أسرته، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب عقب تعرض ابنته، التي تجسد شخصيتها الفنانة جيسيكا حسام الدين، لأزمة قاسية تغيّر مجرى الأحداث، ليجد الأب نفسه أمام أصعب اختبار في حياته، وسط صراع إنساني وقانوني شديد القسوة.