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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. العرض الأول لـ البرانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بوستر فيلم البرانية
بوستر فيلم البرانية
سعيد فراج

يعرض اليوم الخميس 12 نوفمبر، ضمن عروض السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ47، فيلم "البرانية" للمخرجة أشجان الهمص، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن المسابقة الدولية، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم البرانية 

"البرانية" فيلم روائي طويل تبلغ مدته 84 دقيقة، تدور أحداثه في قرية البرانية على مشارف القاهرة، حيث تعيش أمل، وهي امرأة حامل، مع عائلتها وسط حقول الياسمين. إلا أن نمط حياتهم، الذي يجمع بين الفوضى والدفء، يبدأ في الاضطراب مع تلقيهم عرضًا من أحد المُلاك لشراء أرضهم. وتحت وطأة هذا الضغط، تنقسم العائلة، وتتزايد الشكوك بين أفرادها، لتتكشف التوترات الكامنة في علاقاتهم، في مواجهة تهدد تماسك الأسرة واستقرار حياتها.

أشجان الهمص صانعة أفلام، درست في أكاديمية السينما الهولندية، وخلال فترة دراستها كتبت الفيلمين القصيرين "بيرينبورغ" و"فلين"، وتخرجت عام 2017 بفيلم مشروع تخرجها "إيمي". انتقلت بعدها للعمل في مسلسل "سكام إن إل"، وفي عام 2020 حصد فيلمها القصير "بيردلاند" الجائزة الكبرى في مهرجان بريست السينمائي، كما تولت كتابة وإخراج إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني "أونزي سترات". ويأتي فيلم "البرانية" ليكون أحدث أعمالها السينمائية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.

مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أشجان الهمص

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