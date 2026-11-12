محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يشهدان مؤتمرا لدعم وتطوير التعليم الأزهري

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، و الدكتور محمود صديق حسن، رئيس جامعة الأزهر، مؤتمرًا لمناقشة سبل دعم وتطوير منظومة التعليم الأزهري بمحافظة مطروح، وتعزيز دور كلية العلوم الأزهرية في خدمة أبناء المحافظة.

التعاون مع جامعة الأزهر،

وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بالتعاون مع جامعة الأزهر، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للكلية، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه العملية التعليمية، بما يسهم في توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء مطروح، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتناول المؤتمر أوجه التعاون المشترك وسبل الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير الإمكانات اللازمة لدعم الكلية وتحقيق أهدافها.

وعقب المؤتمر، عقد المحافظ ورئيس جامعة الأزهر لقاءً مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم، ومناقشة سبل تذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم، مؤكدين أهمية دورهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي للكلية وخدمة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور العميد إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد رجب، رئيس مدينة مرسى مطروح، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ عن محافظة مطروح لكلا من ( النائب احمد جمعة بدر , النائبة تيسير دهيم و النائبة اسماء عبدالقادر ) و العمده موسي سبيته رئيس مجلس العمد و المشايخ , والشيخ جمعة بدر ، ولفيف من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .