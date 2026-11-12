بسمة هنداوي تناقش آليات منظومة الرعاية الصحية للمرأة خلال مشاركتها بصندوق الأمم المتحدة للسكان

شاركت النائبة بسمة هنداوي، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، في أعمال الطاولة المستديرة البرلمانية رفيعة المستوى، التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في مصر، لمناقشة قضايا الصحة الإنجابية وصحة الأم، والاستراتيجية الوطنية للقبالة في مصر.

وتناول اللقاء سبل تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للمرأة، وتعزيز خدمات الأمومة الآمنة، ودعم وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال القبالة، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات الحمل والولادة، وتحسين منظومة رعاية الأم والطفل.

وأكدت النائبة بسمة هنداوي، خلال مشاركتها، أهمية التكامل بين الصحة الإنجابية والتغذية العلاجية، مشددة على ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة للمرأة قبل الحمل وأثناءه وبعد الولادة، إلى جانب التوسع في الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص العناصر الغذائية، باعتبارها من الركائز الأساسية للحفاظ على صحة الأم والطفل.

وأوضحت أن الاستثمار في صحة المرأة يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة الأسرة والمجتمع بأكمله، مؤكدة أن نجاح الاستراتيجيات الوطنية لا يتوقف عند وضع الخطط والأهداف، وإنما يتطلب ترجمتها إلى برامج تنفيذية وخدمات صحية مستدامة تصل إلى السيدات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأعربت عضو مجلس الشيوخ عن تقديرها لصندوق الأمم المتحدة للسكان وكافة الجهات المشاركة في تنظيم اللقاء، مؤكدة أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات البرلمانية والجهات المعنية، لدعم السياسات الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمرأة المصرية، بما يحقق مستقبلًا صحيًا أفضل للأسرة والمجتمع.