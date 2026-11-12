سفير قطر بالقاهرة يزور مقر وزارة الخارجية ويلتقي بعدد من مساعدي الوزير

أجرى الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، زيارة إلى مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حيث عقد لقاءات مع عدد من مساعدي وزير الخارجية.

وذكرت سفارة قطر بالقاهرة في بيان اليوم الخميس أن اللقاءات شملت السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفيرة نرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير إيهاب سليمان مساعد وزير الخارجية للمراسم، والسفير بركات الليثي مساعد وزير الخارجية لشؤون فلسطين، والسفير محمد فؤاد مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، كل على حدة.

وتم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل توطيد العلاقات القطرية المصرية على مختلف الأصعدة، واستعراض فرص تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.