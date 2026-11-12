ثابتة بدون تغيير.. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 12-11-2026 داخل البنوك.

العملات الأجنبية ثابتة

واستمر ثبات سعر العملات الأجنبية دون تغيير بالتزامن مع انتهاء العمل في البنوك.

سعر الدولار

وصل سعر الدولار إلي 53.36 جنيها للشراء و 53.5 جنيها للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 59.18 جنيها للشراء و59.34 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 70.8 جنيها للشراء و 71 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي 37.45 جنيها للشراء و 37.56 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.58 جنيها للشراء و 5.6 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.91 جنيها للشراء و 7.93 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.35 جنيها للشراء و 5.37 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 64.1 جنيها للشراء و 64.29 جنيها للشراء .

سعر الـ100 ين ياباني

بلغ سعرر الـ100 ين ياباني 33.43 جنيها للشراء و 33.51 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي 36.44 جنيها للشراء و 36,54 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 8 جنيهات للشراء و 8.02 جنيها للبيع.