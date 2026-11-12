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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل عقيد روسي بتفجير سيارة مفخخة في سان بطرسبرج

مقتل عقيد روسي في انفجار سيارة مفخخة في سان بطرسبرج
مقتل عقيد روسي في انفجار سيارة مفخخة في سان بطرسبرج
خاطر عبادة

قُتل عقيد روسي في تفجير سيارة مفخخة في سان بطرسبرج، وهي ثاني عملية اغتيال من هذا النوع في أقل من ثلاثة أشهر.

تفاصيل الحادث 

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، تم زرع قنبلة بالجزء السفلي من سيارة الضابط العسكري رفيع المستوى، وانفجرت عندما خرج من فناء منزله إلى طريق كولبينسكوي السريع في حي بوشكينسكي بالمدينة صباح يوم الخميس.

قُتل الضابط رفيع المستوى في مكان الحادث، ولم يُكشف عن اسمه بعد، لكن يُعتقد أنه كان يخدم في القوات الجوية السادسة للحرس الروسي وجيش الدفاع الجوي، وفقًا لتقارير إعلامية روسية.

وذكرت فونتانكا أن موجة الانفجار أصابت أيضاً حافلة ركاب، مما أدى إلى تحطيم زجاجها وإجبار 30 شخصاً كانوا بداخلها على الإخلاء.

ثاني استهداف رفيع المستوى بنفس موقع الحادث

وقع الانفجار على بعد 500 متر فقط من المكان الذي قُتل فيه ضابط برتبة مقدم روسي في تفجير سيارة مفخخة في نهاية شهر أغسطس.

لم يتم التعرف رسميًا على هوية ضحية ذلك الهجوم، لكن التقارير الإعلامية ذكرت أنه سيرجي سيتشكوف، وهو ضابط في فوج المروحيات المنفصل 334 التابع للجيش الروسي.

أكد والد سيتشكوف لوكالة أنباء "أجنتستفو"، وهي وسيلة إعلام روسية مستقلة، أن ابنه قد قُتل في الانفجار، الذي زعمت وسائل الإعلام الروسية أن امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا نفذته نيابة عن القوات المسلحة الأوكرانية.

عمليات تبنتها كييف 

وقد تبنت أجهزة الأمن في كييف أو ألقت باللوم عليها في سلسلة من الهجمات التي استهدفت ضباطاً عسكريين روس رفيعي المستوى خلال الأشهر القليلة الماضية.

في أغسطس، قُتل ضابط روسي في شبه جزيرة القرم على يد امرأة قيل إنها كانت تتصرف بناءً على أوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية، بينما أصيب رئيس شركة تصنيع طائرات بدون طيار كبرى بجروح خطيرة في تفجير سيارة مفخخة في يكاترينبورج.

وفي سياق منفصل، قُتل خمسة أشخاص في بداية شهر أغسطس في هجوم على مطعم بالزي روسي الإيطالي في موسكو ، والذي يُعتقد أنه استهدف القائد العام للقوات الجوية الروسية.

عدم تفاؤل في محادثات أبو ظبي

وقع الهجوم على سان بطرسبرج بالتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مطار فنوكوفو في موسكو لعقد اجتماع مع فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية.

جاءت زيارتهم عقب يومين من المحادثات الثلاثية في أبو ظبي، والتي هدفت إلى إنهاء الحرب الروسية المستمرة منذ نحو خمس سنوات في أوكرانيا . وتُعد هذه الزيارة العاشرة للسيد ويتكوف إلى روسيا لإجراء هذه المحادثات.

أسفرت المحادثات عن نتائج قليلة باستثناء ما وصفه فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس، بأنه "تبادل واسع النطاق للأسرى".

بعد الاجتماع مع بوتين، من المقرر أن يتوجه مبعوثو واشنطن جواً إلى دبلن للقاء فولوديمير زيلينسكي ، الرئيس الأوكراني، الذي يحضر قمة الجماعة السياسية الأوروبية في أيرلندا.

وفي حديثه إلى جانب رئيس الوزراء الأيرلندي يوم الأربعاء، استبعد زيلينسكي تقديم تنازلات إقليمية مطروحة في دونباس، متجاهلاً الضغوط الأمريكية.

وقصفت موسكو كييف ليلة الخميس بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين على الأقل.

مقتل عقيد روسي انفجار سيارة مفخخة سان بطرسبرج روسيا

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