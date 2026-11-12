الحرس الثوري الإيراني: تفكيك خلية إرهـ ابية لحزب الحياة الكردستاني

أعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس تفكيك خلية إرهابية لحزب الحياة الكردستاني في شمال غربي البلاد.

وأضافت في بيان أن عنصرين من المجموعة الإرهابية قتلا في سردشت وضبط أسلحة ومعدات.

يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بشأن إمكانية عودة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف المنشآت النووية الإيرانية.

واشتعل الوضع في منطقة خليج هرمز حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من اليوم الخميس، أن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية في أثناء عبورهما مضيق هرمز.

يأتي الحادث بعد ساعات قليلة من إعلان الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الخميس، عن تعرُّض ناقلتي نفط عملاقتين لانفجار وحريق كبير أثناء عبورهما، الليلة الماضية، مسارًا وصفه بغير المُصرَّح به جنوبي مضيق هرمز.