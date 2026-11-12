حسين أبو العطا: تطوير المطارات نقلة إستراتيجية لتعزيز مكانة مصر على خريطة النقل الجوي والسياحة العالمية

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين، أن خطة الدولة لتطوير المطارات وقطاع الطيران المدني تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للنقل الجوي والسياحة، مشيرًا إلى أن التحركات الحالية تعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة القطاع لمواكبة المنافسة العالمية.

وأوضح أبو العطا في بيان له اليوم، أن نتائج قطاع الطيران المدني تعكس حجم التطور الذي يشهده، بعدما حقق حصيلة بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب استثمارات تجاوزت 400 مليون دولار لتحديث المجال الجوي ومنظومة الرادارات، وهو ما يدعم قدرة الدولة على زيادة مواردها من النقد الأجنبي وتعظيم الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

مبنى الركاب 4 ومطارات جديدة على خريطة التطوير

وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن تنفيذ مشروعات تطوير المطارات، وفي مقدمتها إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعايير الاستدامة، إلى جانب تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، سيمثل نقلة كبيرة في الطاقة الاستيعابية للمطارات، ويساعد على استقبال المزيد من السائحين خلال السنوات المقبلة.

مطار الغردقة نموذج للشراكة دون التفريط في أصول الدولة

وثمّن أبو العطا توجه الدولة لطرح مطار الغردقة كنموذج تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تعني بيع المطارات أو التفريط في ملكيتها، باعتبارها أصولًا سيادية مملوكة للدولة، وإنما تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الخبرات الدولية في الإدارة والتشغيل.

الطيران الخاص بوابة جديدة لزيادة حركة السياحة

وشدد على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحديث التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع النقل الجوي، وتحفيز حركة الطيران الخاص لرفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%، معتبرًا أن هذه الخطوة تفتح فرصًا استثمارية جديدة وتدعم قدرة مصر على المنافسة في سوق السياحة والطيران العالمي.

واختتم أبو العطا تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير المطارات لم يعد مجرد تحديث للمرافق والخدمات، لكنه استثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد المصري، وفرصة لتعزيز موارد الدولة وترسيخ موقعها كوجهة سياحية ومركز عالمي لحركة الطيران.