قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا نحتاج لصفقة مع إيران.. ترامب يوجه رسالة عاجلة لنائبه
بينهم فانس وروبيو.. أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة أمريكا في 2028
استعدادات قوية.. منتخب مصر 2007 يواجه تنزانيا وديًا لأمم إفريقيا للشباب
من سوهاج إلى أبيدوس .. 39 سائحًا ينتظرون تعويم باخرة «مصر» بعد شحوطها بالنيل
الإمام الطيب: الكفاءة والجدارة معيار تولي المناصب القيادية بالأزهر.. ولا مكان للمحاباة والوساطة
التفويل بالملصق| كيفية استخراج "الملصق الإلكتروني" للسيارة.. الخطوات والرسوم
جهود مكثفة ومستمرة لتعويم باخرة سياحية تقل 39 سائحاً أجنبياً بعد شحوطها في النيل بسوهاج
إطلاق برامج للجراحة بمساعدة الروبوت في المستشفيات المصرية
مدحت العدل في محاضرة بمهرجان القاهرة السينمائي: شبرا علمتني منطق الاختلاف.. و«الأب الروحي» من أنجح الأفلام فنيًا ونقديًا وجماهيريًا
الالتهاب الرئوي خطر يهدد الأطفال وكبار السن.. أعراض تستدعي التدخل الفوري
إعلام الاحتلال: ليبرمان يرفض عرضا من الليكود للانضمام لحكومة وحدة برئاسة نتنياهو
رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة اجتماع مُخصّص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عائلات البحارة الأمريكيين تثور في وجه القيادات بسبب حصار إيران.. مخاوف من حرب طويلة الأمد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

تصاعدت حالة الغضب والقلق بين عائلات أفراد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش»، على خلفية استمرار انتشار أبنائهم في الشرق الأوسط ومشاركتهم في تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، وسط مخاوف من تمديد المهمة البحرية وارتفاع المخاطر الأمنية التي تواجه القوات الأمريكية في المنطقة.

وكشفت شبكة «إم إس ناو» الأمريكية، استنادا إلى تسجيل صوتي لاجتماع جمع قيادات في البحرية الأمريكية بنحو 500 من أفراد عائلات البحارة، عن حالة من التوتر خلال اللقاء، بعدما أقر مسؤولون عسكريون بصعوبة المهمة واستمرار الحاجة إلى وجود القوات البحرية لفترة أطول لتحقيق أهداف الحصار المفروض على إيران.

وبحسب الشبكة، أشار قائد قيادة القوات البحرية الأمريكية إلى أن إحداث تأثير ملموس للحصار يتطلب مزيدا من الوقت، في ظل استمرار تعرض السفن الأمريكية المشاركة في المهمة لهجمات إيرانية، ما يثير تساؤلات بشأن المدة المتوقعة لاستمرار الانتشار العسكري.

عائلات البحارة تصطدم بالقيادات البحرية

وخلال الاجتماع، أبلغت القيادات البحرية عائلات البحارة بأن أفراد الطواقم المنتشرين لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم خلال موسم الأعياد، وهو ما ضاعف حالة الاستياء بين الحاضرين، الذين طالبوا بإجابات واضحة بشأن موعد انتهاء المهمة وإمكانية عودة أبنائهم.

وأفادت «إم إس ناو» بأن النقاش شهد لحظات من التوتر الحاد، إذ ارتفعت أصوات بعض المشاركين في مواجهة المسؤولين العسكريين، وسط اتهامات للقيادات بالمراوغة وعدم تقديم إجابات مباشرة عن مستقبل الانتشار البحري ومخاطره.

وفي مؤشر على تنامي المخاوف من تحول المواجهة إلى حرب طويلة الأمد، طرح أحد المشاركين تساؤلات بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها البحرية للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحيلولة دون انزلاق الولايات المتحدة إلى ما وصفه بـ«حرب أبدية أخرى».

وتعكس هذه المواجهة حجم الضغوط التي تتعرض لها القيادات العسكرية من عائلات أفراد القوات المنتشرة، في ظل غياب جدول زمني واضح لإنهاء المهمة، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات المواجهة مع طهران.

هجمات بحرية ومخاطر متزايدة على الملاحة

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار تنفيذ الحصار البحري الأمريكي على إيران، الذي يستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، بغض النظر عن الدولة التي ترفع علمها.

وفي هذا السياق، استأنفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الحصار في 14 يوليو الماضي، بعدما فرضته للمرة الأولى في 13 أبريل، قبل تعليقه في 18 يونيو.

ولا تقتصر المخاطر على السفن الأمريكية المشاركة في تنفيذ الحصار، إذ تشير تقارير ملاحية إلى تعرض حركة السفن التجارية والناقلات في المنطقة لتهديدات متزايدة.

ووفقا للمعطيات الواردة في التقارير، وثقت هيئة التجارة البحرية البريطانية، إلى جانب صور الأقمار الصناعية، استهداف 11 سفينة وناقلة خلال 11 يوما باستخدام ألغام ومقذوفات، ما أدى إلى اندلاع حرائق وحدوث تسربات نفطية قبالة السواحل العُمانية.

تحركات دبلوماسية لتفادي تجدد المواجهة

وتتزامن حالة القلق داخل البحرية الأمريكية مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ مطلع نوفمبر الجاري، وسط مخاوف من تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة والعودة إلى المواجهة العسكرية المباشرة.

وفي المقابل، تتواصل التحركات الدبلوماسية لتجنب استئناف العمليات القتالية، بعدما لوحت الولايات المتحدة بشن ضربات واسعة النطاق ضد إيران، رغم إعلان ترامب إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب التي اندلعت أواخر فبراير الماضي مع بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وفي ظل استمرار الانتشار العسكري الأمريكي وتصاعد المخاطر البحرية، تظل التساؤلات قائمة بشأن المدى الزمني للحصار وإمكانية احتواء التصعيد، فيما تكشف مخاوف عائلات البحارة عن جانب آخر من تداعيات المواجهة، يتعلق بالضغوط الإنسانية والنفسية المترتبة على استمرار نشر القوات الأمريكية بعيدا عن منازلها لفترات غير محددة.

طاقم حاملة الطائرات الأمريكية الشرق الأوسط إيران شبكة «إم إس ناو» الأمريكية الحصار البحري عائلات البحارة هجمات بحرية تحركات دبلوماسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق.. أدعية للبركة وسعة المال وقضاء الحوائج

ترشيحاتنا

صبري فواز

هشتغل تاجر مواشي.. صبري فواز يثير الجدل بمنشور مفاجئ عن اعتزال الفن

مدحت العدل

مدحت العدل: تمنيت لـ إشارة مرور تحقيق النجاح الجماهيري مثلما نجح نقديا

مدحت العدل

مدحت العدل: أحمد زكي كان المرشح الأول لبطولة أمريكا شيكا بيكا

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد