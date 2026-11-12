عائلات البحارة الأمريكيين تثور في وجه القيادات بسبب حصار إيران.. مخاوف من حرب طويلة الأمد

تصاعدت حالة الغضب والقلق بين عائلات أفراد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش»، على خلفية استمرار انتشار أبنائهم في الشرق الأوسط ومشاركتهم في تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، وسط مخاوف من تمديد المهمة البحرية وارتفاع المخاطر الأمنية التي تواجه القوات الأمريكية في المنطقة.

وكشفت شبكة «إم إس ناو» الأمريكية، استنادا إلى تسجيل صوتي لاجتماع جمع قيادات في البحرية الأمريكية بنحو 500 من أفراد عائلات البحارة، عن حالة من التوتر خلال اللقاء، بعدما أقر مسؤولون عسكريون بصعوبة المهمة واستمرار الحاجة إلى وجود القوات البحرية لفترة أطول لتحقيق أهداف الحصار المفروض على إيران.

وبحسب الشبكة، أشار قائد قيادة القوات البحرية الأمريكية إلى أن إحداث تأثير ملموس للحصار يتطلب مزيدا من الوقت، في ظل استمرار تعرض السفن الأمريكية المشاركة في المهمة لهجمات إيرانية، ما يثير تساؤلات بشأن المدة المتوقعة لاستمرار الانتشار العسكري.

عائلات البحارة تصطدم بالقيادات البحرية

وخلال الاجتماع، أبلغت القيادات البحرية عائلات البحارة بأن أفراد الطواقم المنتشرين لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم خلال موسم الأعياد، وهو ما ضاعف حالة الاستياء بين الحاضرين، الذين طالبوا بإجابات واضحة بشأن موعد انتهاء المهمة وإمكانية عودة أبنائهم.

وأفادت «إم إس ناو» بأن النقاش شهد لحظات من التوتر الحاد، إذ ارتفعت أصوات بعض المشاركين في مواجهة المسؤولين العسكريين، وسط اتهامات للقيادات بالمراوغة وعدم تقديم إجابات مباشرة عن مستقبل الانتشار البحري ومخاطره.

وفي مؤشر على تنامي المخاوف من تحول المواجهة إلى حرب طويلة الأمد، طرح أحد المشاركين تساؤلات بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها البحرية للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحيلولة دون انزلاق الولايات المتحدة إلى ما وصفه بـ«حرب أبدية أخرى».

وتعكس هذه المواجهة حجم الضغوط التي تتعرض لها القيادات العسكرية من عائلات أفراد القوات المنتشرة، في ظل غياب جدول زمني واضح لإنهاء المهمة، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات المواجهة مع طهران.

هجمات بحرية ومخاطر متزايدة على الملاحة

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار تنفيذ الحصار البحري الأمريكي على إيران، الذي يستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، بغض النظر عن الدولة التي ترفع علمها.

وفي هذا السياق، استأنفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الحصار في 14 يوليو الماضي، بعدما فرضته للمرة الأولى في 13 أبريل، قبل تعليقه في 18 يونيو.

ولا تقتصر المخاطر على السفن الأمريكية المشاركة في تنفيذ الحصار، إذ تشير تقارير ملاحية إلى تعرض حركة السفن التجارية والناقلات في المنطقة لتهديدات متزايدة.

ووفقا للمعطيات الواردة في التقارير، وثقت هيئة التجارة البحرية البريطانية، إلى جانب صور الأقمار الصناعية، استهداف 11 سفينة وناقلة خلال 11 يوما باستخدام ألغام ومقذوفات، ما أدى إلى اندلاع حرائق وحدوث تسربات نفطية قبالة السواحل العُمانية.

تحركات دبلوماسية لتفادي تجدد المواجهة

وتتزامن حالة القلق داخل البحرية الأمريكية مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ مطلع نوفمبر الجاري، وسط مخاوف من تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة والعودة إلى المواجهة العسكرية المباشرة.

وفي المقابل، تتواصل التحركات الدبلوماسية لتجنب استئناف العمليات القتالية، بعدما لوحت الولايات المتحدة بشن ضربات واسعة النطاق ضد إيران، رغم إعلان ترامب إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب التي اندلعت أواخر فبراير الماضي مع بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وفي ظل استمرار الانتشار العسكري الأمريكي وتصاعد المخاطر البحرية، تظل التساؤلات قائمة بشأن المدى الزمني للحصار وإمكانية احتواء التصعيد، فيما تكشف مخاوف عائلات البحارة عن جانب آخر من تداعيات المواجهة، يتعلق بالضغوط الإنسانية والنفسية المترتبة على استمرار نشر القوات الأمريكية بعيدا عن منازلها لفترات غير محددة.