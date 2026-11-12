بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز برسالة مؤثرة: «أدعو لك ولم ننساك»

أحيت الإعلامية بوسي شلبي ذكرى وفاة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بكلمات مؤثرة عبرت خلالها عن اشتياقها له وحرصها على إحياء ذكراه، مؤكدة أنه لا يزال حاضرًا في القلوب ولم يغب عن الذاكرة.

وكتبت بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»: «في الذكرى السنوية.. أدعو لك ولم ننساك».

وتفاعل متابعو بوسي شلبي مع رسالتها، معبرين عن تقديرهم لذكرى الفنان الراحل، الذي ترك بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري.

وُلد محمود عبد العزيز محمود في 4 يونيو عام 1946 بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، ونشأ في كنف أسرة متوسطة الحال تعمل في تجارة المواد التموينية.

وتلقى تعليمه بمراحله المختلفة في الحي الذي نشأ فيه، قبل أن يلتحق بجامعة الإسكندرية ويحصل على بكالوريوس الزراعة، ثم درجة الماجستير في العلوم الزراعية بتخصص "النحل".

وشهدت سنوات دراسته الجامعية بدايات اهتمامه بالفن، إذ انضم إلى فريق المسرح بكلية الزراعة، لتبدأ موهبته في الظهور مبكرًا.

