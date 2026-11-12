خبير علاقات دولية: تصريحات ترامب محاولة للخروج من حرب إيران

اعتبر الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتصار في الحرب على إيران، تأتي في إطار محاولة للخروج من الصراع، وإعادة تقديم المشهد للرأي العام الأمريكي بصورة تؤكد أن واشنطن لم تتعرض للهزيمة، رغم ما تواجهه الإدارة الأمريكية من ضغوط سياسية واقتصادية بسبب تداعيات الحرب.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية، أن تصريحات ترامب تأتي في أعقاب خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وما أثير بشأن تأثير الحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية والسياسية في نتائج الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذا التطور وضع ملف الحرب ضمن القضايا المؤثرة في المشهد السياسي الأمريكي.

إعلان ترامب الانتصار.. محاولة لإقناع الداخل الأمريكي

وأشار أحمد سيد أحمد إلى أن إعلان ترامب الانتصار في الحرب يمثل محاولة لإقناع الداخل الأمريكي بأن الولايات المتحدة لم تُهزم، وأن ما جرى لم يكن تراجعًا أو إخفاقًا في تحقيق الأهداف المعلنة.

وأضاف أن التصريحات الأمريكية يمكن قراءتها في ضوء الضغوط الداخلية التي تواجه الإدارة الأمريكية، خاصة بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي، وما صاحبها من نقاشات بشأن انعكاسات الحرب على الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل الولايات المتحدة.

هل يمهد ترامب لإنهاء الحرب من جانب واحد؟

ولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن تصريحات ترامب بشأن تحقيق الانتصار قد تكون تمهيدًا لإنهاء الحرب من جانب واحد، بما يسمح للإدارة الأمريكية بتقديم قرار الخروج من الصراع باعتباره خطوة تأتي بعد تحقيق أهداف عسكرية، وليس نتيجة للضغوط أو عدم القدرة على الاستمرار.

وتأتي هذه القراءة في ظل استمرار الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن تكلفة الحرب وتداعياتها، وتأثيرها على المشهد السياسي الداخلي، خاصة مع ارتباط نتائج الانتخابات النصفية بمواقف الناخبين من سياسات الإدارة الأمريكية والتعامل مع الملف الإيراني.