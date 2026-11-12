ترامب يحقق هدفا جديدا.. إعادة انتخاب أمريكية لرئاسة اتحاد الاتصالات الأممي

فازت الأمريكية دورين بوجدان مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، بولاية ثانية مدتها أربع سنوات، بعد حصولها على تأييد واسع في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس، في خطوة تحقق هدفا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تسعى إلى تعزيز نفوذ واشنطن ومنافسة الصين داخل المنظمة الدولية.

وحصلت بوجدان مارتن، التي خاضت الانتخابات دون منافس، على 164 صوتا من إجمالي 173 صوتا، لتستمر في قيادة الوكالة الأممية المسؤولة عن تنسيق قطاع الاتصالات ووضع معايير التقنيات الحديثة.

وقالت خلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة: «معا، يمكننا ضمان ألا يترك المستقبل الرقمي أحدا خلفه»، مشيرة إلى هدفها المتمثل في إتاحة خدمات الإنترنت لنحو ملياري شخص حول العالم لا يزالون محرومين من الوصول إليها.

ويعد الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي تأسس عام 1865 للمساعدة في تنسيق خدمات التلغراف، من أقدم وكالات الأمم المتحدة، ويتولى مسؤوليات تشمل تخصيص طيف الترددات الراديوية على المستوى العالمي، والمساهمة في وضع المعايير المنظمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.

وقبيل التصويت، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة «رويترز» إن القيادة الأمريكية في وكالات الأمم المتحدة تمثل أهمية أساسية لتعزيز مبادئ «أمريكا أولا»، معتبرا أن إعادة انتخاب بوجدان مارتن تمثل نموذجا رئيسيا لهذا التوجه.