بنقشة النمر .. بوسي شلبي بإطلالة أنيقة في اليوم الخامس من مهرجان الجونة .. صور

لفتت الإعلامية المصرية بوسي شلبي الأنظار بإطلالتها خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة جريئة بطابع عصري، اعتمدت فيها على نقشة النمر التي تُعد من أبرز النقوش اللافتة في عالم الموضة.

تفاصيل إطلالة بوسي شلبي في مهرجان الجونة

وحرصت بوسي شلبي على الظهور بإطلالة تجمع بين الأناقة والجرأة، لتلفت الانتباه على السجادة الحمراء للمهرجان، الذي يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وسط اهتمام جماهيري بإطلالاتهم واختياراتهم في عالم الأزياء.

اختارت بوسي شلبي فستانًا طويلًا واسعًا بنقشة النمر، جمع بين درجات البيج والبني والأسود، وجاء بتصميم من دون أكمام، مع حمالات رفيعة وتفاصيل سوداء عند منطقة الصدر، ما منح الإطلالة طابعًا جريئًا ومميزًا.

واعتمد الفستان على قصة محددة عند الخصر، مع حزام أسود رفيع يتوسطه جزء معدني صغير، أبرز منطقة الخصر ومنح التصميم لمسة من التناسق، بينما انسدل الجزء السفلي بقصة واسعة وطويلة أضفت حركة وانسيابية على الإطلالة.

بوسي شلبي

مكياج وتسريحة شعر بوسي شلبي

أما من الناحية الجمالية، فاختارت بوسي شلبي تسريحة شعر أشقر مرفوعًا جزئيًا، مع خصلات منسدلة حول الوجه، لتمنحها مظهرًا أنيقًا يتناسب مع أجواء المهرجان.

واعتمدت مكياجًا واضحًا بألوان دافئة، مع أحمر شفاه بدرجة داكنة مائلة إلى الأحمر، فيما أكملت إطلالتها بعقد ذهبي قصير وأساور رفيعة وحذاء بكعب عالٍ، لتجمع بين التفاصيل البسيطة واللمسات اللافتة.

بوسي شلبي

نقشة النمر تسيطر على إطلالة بوسي شلبي

جاء اختيار نقشة النمر ليمنح إطلالة بوسي شلبي طابعًا جريئًا، خاصة مع التصميم الطويل الواسع والتباين بين الألوان الداكنة والفاتحة.

وتُعد نقوش الحيوانات من الاختيارات التي تمنح الملابس حضورًا قويًا، ويمكن تنسيقها مع إكسسوارات بسيطة لتجنب ازدحام التفاصيل، وهو ما ظهر في اعتماد بوسي شلبي على إكسسوارات محدودة نسبيًا مع الفستان.

وتواصل إطلالات النجوم والإعلاميين جذب الاهتمام خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ تمثل السجادة الحمراء مساحة لاستعراض الاختيارات المختلفة في الأزياء والموضة إلى جانب الاحتفاء بالأعمال السينمائية.