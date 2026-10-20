يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

لفتت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالتها المميزة خلال مشاركتها في اليوم الخامس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ ظهرت بفستان طويل باللون الذهبي المعدني، تميز بتصميم فضفاض وانسيابي يضفي على الإطلالة لمسة من الفخامة والرقي.

تفاصيل إطلالة يسرا في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

وجاء الفستان مصنوعًا من خامة لامعة تعتمد على وحدات دائرية معدنية متراصة، عكست الأضواء بصورة جذابة، لتمنح الإطلالة بريقًا استثنائيًا يتناسب مع أجواء المهرجانات السينمائية والسجادة الحمراء.

واعتمد التصميم على أكمام طويلة وواسعة، مع قصة مستقيمة وانسيابية امتدت حتى الأرض، ما أضفى على الفستان طابعًا دراميًا أنيقًا، خاصة مع حركة الخامة وانعكاساتها الذهبية التي تنوعت بين الذهبي اللامع والدرجات البرونزية.

وحرصت يسرا على تنسيق إطلالتها بعناية، حيث اختارت تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مع فرق جانبي أبرز ملامح وجهها ومنحها مظهرًا أنيقًا وناعمًا.

يسرا

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على مكياج متوازن ارتكز على إبراز العينين وتحديدهما، مع أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة، وهو ما حقق انسجامًا مع اللون الذهبي اللافت للفستان دون مبالغة.

واستكملت الفنانة إطلالتها بأقراط طويلة متدلية مرصعة بتفاصيل لامعة، إلى جانب عقد قصير عند الرقبة، ما أضاف لمسة من الأناقة إلى التصميم ذي الياقة المرتفعة.

وجاء اختيار الإكسسوارات متناغمًا مع طبيعة الفستان المعدني، ليمنح الإطلالة مزيدًا من الفخامة مع الحفاظ على التوازن بين لمعان الخامة وبساطة التفاصيل الجمالية.

يسرا

يسرا تواصل تألقها على السجادة الحمراء

تُعد إطلالات يسرا في المهرجانات السينمائية من الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع من جمهورها ومحبي الموضة، خاصة أنها تحرص على الظهور باختيارات متنوعة تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والتصميمات العصرية.

وخلال اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، عكست إطلالتها الذهبية أسلوبًا جريئًا يعتمد على الخامات اللامعة والتصميمات اللافتة، لتقدم ظهورًا مختلفًا يجمع بين الحضور القوي والتفاصيل الفاخرة.

وتؤكد هذه الإطلالة استمرار اهتمام الجمهور بمتابعة اختيارات النجمة المصرية في المناسبات الفنية الكبرى، سواء على مستوى الأزياء أو تنسيق المجوهرات والمكياج وتسريحات الشعر.

يسرا

يسرا

يسرا

يسرا