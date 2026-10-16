تبرز رشاقتها.. ميس حمدان بإطلالة ذهبية وسوداء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

لفتت الفنانة ميس حمدان، الأنظار، بإطلالتها المميزة خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة تجمع بين الأناقة والجرأة، من خلال فستان سهرة لافت باللونين الذهبي والأسود، عكس اهتمامها بالتفاصيل واختيار التصميمات التي تجمع بين اللمسات الكلاسيكية والطابع العصري.

تفاصيل فستان ميس حمدان في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

ونجحت إطلالة ميس حمدان في جذب الاهتمام على السجادة الحمراء، بفضل التناغم بين بريق اللون الذهبي ولمعان اللون الأسود، إلى جانب التصميم الذي أبرز قوامها ومنحها حضورًا لافتًا أمام عدسات المصورين.

اختارت ميس حمدان فستانًا طويلًا بتصميم يجمع بين الكورسيه الذهبي اللامع والتنورة السوداء، في تنسيق أنيق يعتمد على التباين بين اللونين.

وجاء الجزء العلوي من الفستان باللون الذهبي المزين بالتطريزات اللامعة، مع تصميم يبرز منطقة الخصر وانسيابية القوام، فيما أضفت التفاصيل السوداء عند منطقة الصدر لمسة من التباين الأنيق على التصميم.

واعتمد الفستان على قصة مكشوفة عند الكتفين، مع حمالات رفيعة وتفاصيل منسدلة حول الذراعين، ما أضفى على الإطلالة طابعًا جريئًا ومختلفًا.

أما التنورة، فجاءت باللون الأسود مع تطريزات لامعة متناثرة عكست الضوء، واتسمت بقصة طويلة وانسيابية مع فتحة أمامية كشفت عن الساق، فيما امتد جزء من القماش خلفها ليمنح الفستان لمسة درامية جذابة تناسب أجواء السجادة الحمراء.

ميس حمدان

مكياج ناعم وتسريحة شعر قصيرة تكمل إطلالة ميس حمدان

حرصت ميس حمدان على تنسيق مكياجها مع تفاصيل الفستان، فظهرت بمكياج يبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العيون وتحديدها بطريقة جذابة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة هادئة عززت من أناقة الإطلالة.

واختارت تسريحة شعر قصيرة باللون الأسود، مصففة بأسلوب ناعم مع فرق جانبي، وهو ما أظهر ملامح وجهها بوضوح وأضفى على إطلالتها لمسة عصرية.

كما نسقت مع الفستان أقراطًا متدلية لامعة، واختارت حذاءً أسود بكعب عالٍ ومقدمة مفتوحة، ليتناغم مع لون التنورة ويكمل تفاصيل الإطلالة دون مبالغة في الإكسسوارات.

ميس حمدان

إطلالة جريئة تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

اعتمدت إطلالة ميس حمدان في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي على المزج بين اللمعان والقصات الجريئة، بداية من الكورسيه الذهبي وصولًا إلى التنورة السوداء المرصعة بالتفاصيل اللامعة.

ويبرز هذا الاختيار أهمية التفاصيل في إطلالات السجادة الحمراء، إذ منح التباين اللوني الفستان حضورًا قويًا، بينما أضافت القصة الطويلة والذيل المنسدل لمسة من الفخامة.

وبهذه الإطلالة، قدمت ميس حمدان اختيارًا لافتًا ضمن إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي، لتضيف حضورها إلى مشهد الموضة والأزياء الذي يصاحب فعاليات المهرجان.