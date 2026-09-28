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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجدة خير الله: ماعندناش دلوقتى ناس شبه نور الشريف أو محمود ياسين أو محمود عبد العزيز

ماجدة خير الله
ماجدة خير الله
علا محمد

كشفت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، عن اختلاف شكل الساحة الفنية حاليا مقارنة بالأجيال السابقة، مشيرة إلى أنها لا ترى فى الوقت الحالى أسماء يمكن مقارنتها بنجوم بحجم نور الشريف ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز من حيث مسيرتهم الفنية واختياراتهم.

وقالت ماجدة خير الله، خلال بودكاست «أبو اليزيد بيقول»: «إحنا ماعندناش الناس اللى تقدر تقول عليهم: دول شبه نور الشريف أو محمود ياسين أو محمود عبد العزيز.. شوف كل واحد قدم أعمال فى تاريخه عاملة إزاي».

وأضافت أن عددا من الفنانين الموجودين حاليًا أصبحوا أكثر اهتمامًا بالنجاحات التجارية، قائلة: «اللى موجودين دلوقتى للأسف استسلموا لده، ومبسوطين بالنجاحات التجارية».

واستشهدت ماجدة خير الله، بموقف للفنان الراحل نور الشريف، موضحة أنه كان حريصا على تقديم أعمال يقتنع بها حتى لو لم تكن مضمونة النجاح تجاريا، قائلة: «نور الشريف عمل فيلم «آخر الرجال المحترمين» على نفقته الخاصة وهو عارف إنه مش هيجيب فلوس».

الناقدة الفنية ماجدة خير الله ماجدة خير الله نور الشريف الناقدة الفنية محمود عبد العزيز

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