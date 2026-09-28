أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا.. القبض على دجال بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لأعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى.



أكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط)، وضبط بحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه للنصب والإحتيال على المواطنين والترويج عبر صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بممارسته لأعمال الدجل والشعوذة بقصد الإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

