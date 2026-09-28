القبض على نصاب انتحل صفة موظف للاحتيال على عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة والزعم بقدرته على تحديث البيانات البنكية الخاصة بهم وطلب منهم إتباع بعض الخطوات على أحد تطبيقات الدفع الإلكترونى ، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وضُبط بحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مشغولات ذهبية).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه عدد (5) وقائع بذات الأسلوب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

