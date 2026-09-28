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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريم بدوي: اهتمام الشركات العالمية بالفرص التعدينية في مصر يتزايد

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنامي اهتمام الشركات العالمية بالفرص التعدينية المتاحة في مصر وزيادة الإقبال على المشاركة في فعاليات منتدى مصر للتعدين، يعكسان حجم الفرص والإمكانات التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري.

فرص واعدة أمام المستثمرين

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات أساسية لبناء قطاع تعديني أكثر قدرة على جذب الاستثمارات العالمية، في ضوء الإمكانات الجيولوجية الواعدة التي تمتد في مناطق واسعة بالصحراء الشرقية وسيناء.

وأشار إلى أن توافر مصادر الطاقة والبنية الأساسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يربط بين ثلاث قارات، يمثل مجموعة من المقومات التي تعزز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات وإقامة قطاع تعديني تنافسي.

منتدى مصر للتعدين منصة دولية

وقال بدوي إن النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين تمثل منصة دولية مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين المصري، والترويج للثروات والإمكانات التعدينية التي تتمتع بها مصر والدرع العربي النوبي.

وأضاف أن المنتدى يوفر فرصة للتواصل المباشر مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والتعدين.

مرحلة جديدة لقطاع التعدين

وأكد وزير البترول أن الإصلاحات والإجراءات التي شهدها قطاع التعدين خلال الفترة الماضية، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في البحث والاستكشاف عن المعادن واستغلالها.

وأشار إلى أهمية تشجيع إقامة الصناعات التحويلية التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، إلى جانب زيادة فرص العمل ودعم الصادرات.

وأوضح أن هذه الإجراءات تدعم دخول قطاع التعدين المصري مرحلة جديدة، وتعزز قدرته على جذب الاستثمارات وتنمية أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يزيد من مساهمة التعدين في الاقتصاد الوطني.

وتنطلق فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين يومي 28 و29 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي».

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