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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: توفير 30 مليار جنيه بالتعاون مع "البترول" عبر "الوقود الأمثل"

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء
وفاء نور الدين

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن التنسيق المستمر والتعاون الوثيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية أسفرا عن تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 30 مليار جنيه، من خلال اعتماد استراتيجية متكاملة للحصول على الوقود الأمثل لتشغيل محطات التوليد ورفع كفاءتها.

وقال الوزير -خلال ندوة الهيئة الوطنية للصحافة بعنوان «قطاع الكهرباء: إنجازات وخطط مستقبلية» اليوم الأحد- إن هذه الوفورات تتزامن مع جهود تقليل الأحمال على الشبكة القومية، واتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة لتكوين احتياطي آمن خلال ساعات الذروة.

 استراتيجية ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري

وشدد الوزير على أن استراتيجية ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري ستتوسع مع إدخال مزيد من قدرات الطاقة المتجددة ومحطة الضبعة النووية إلى الخدمة، وأشار إلى أن تشغيل هذه القدرات الجديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 سيحقق وفورات إضافية في استهلاك الغاز الطبيعي، تتراوح قيمتها بين 13.786 مليار دولار و40.21 مليار دولار، وفقًا لمستويات الأسعار العالمية المحتملة للغاز.

وأوضح عصمت أن الدولة تدعم هذا التوجه من خلال تمويل يتجاوز 190 مليار جنيه بتوجيهات رئاسية، إلى جانب تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في استدامة الخدمة وتقليل الاعتماد مستقبلًا على الوقود التقليدي.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت وزارة البترول والثروة المعدنية إنجازات الإجراءات الهندسية احتياطي آمن

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