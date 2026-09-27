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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم الإثارة «Day Drinker».. جوني ديب وبينيلوبي كروز في مواجهة جديدة

«Day Drinker»
«Day Drinker»
أ ش أ

يعود النجم العالمي جوني ديب إلى شاشة السينما من خلال فيلم الإثارة والتشويق «Day Drinker»، الذي يجمعه مجددًا بالنجمة الإسبانية بينيلوبي كروز، في تعاون جديد بعد مشاركتهما في 3 أفلام سابقة، بينما تشاركهما البطولة مادلين كلاين، ويتولى مارك ويب، مخرج «The Amazing Spider-Man» و«500 Days of Summer»، مهمة الإخراج، عن سيناريو من تأليف زاك دين.

وتدور أحداث الفيلم حول نادلة تعمل على متن يخت خاص، تؤدي شخصيتها مادلين كلاين، قبل أن تلتقي بأحد ركاب اليخت، وهو رجل غامض يجسد شخصيته جوني ديب، لتجد نفسها تدريجيًا وسط أحداث خطرة تقودها إلى مواجهة شخصية إجرامية تؤديها بينيلوبي كروز.

ويعيد «Day Drinker» جمع ديب وكروز للمرة الرابعة، بعد ظهورهما معًا في أفلام «Blow» عام 2001، و«Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» عام 2011، و«Murder on the Orient Express» عام 2017.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا مانو ريوس، وآرون بايبر، وخوان دييجو بوتو، وأنيكا بويل، فيما يضم فريق الإنتاج باسيل إيوانيك وإيريكا لي، المنتجين المرتبطين بسلسلة أفلام «John Wick».

وكشفت شركة Lionsgate مؤخرًا عن الإعلان التشويقي الأول للفيلم، وحددت 26 مارس 2027 موعدًا لطرحه في الولايات المتحدة، بينما يبدأ عرضه في مصر يوم 1 أبريل 2027.

النجم العالمي جوني ديب شاشة السينما Day Drinker

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