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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

امتد لمحلات مجاورة.. السيطرة على حريق بعد انفجار أسطوانة غاز بمخبز في سنهور

مكان الواقعة
مكان الواقعة

شهدت قرية سنهور التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم مساء اليوم اندلاع حريق هائل داخل مخبز لإنتاج العيش السياحي عقب انفجار أسطوانة غاز ما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة من داخل المكان.

 وانتقل اللواء أشرف عبد الموجود مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران بالتزامن مع تحرك الأجهزة الأمنية والتنفيذية للتعامل مع الحادث.

النيران تمتد إلى مطعم وشقة وواجهة عمارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا بنشوب حريق داخل مخبز عيش سياحي بقرية سنهور وامتدت النيران إلى مطعم للمأكولات السورية وشقة لطبيب علاج طبيعي كما التهمت واجهة العمارة المجاورة للحريق.


الحماية المدنية تسيطر على النيران

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وجرى فرض كردون أمني بمحيط المكان مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين من موقع النيران حرصًا على سلامتهم.

 وتمكنت قوات الحماية المدنية من التعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرة مصدر الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى العقارات والمنشآت المجاورة وسط حالة من الاستنفار الأمني لمتابعة تداعيات الواقعة.


أعمال التبريد وفحص موقع الحريق

وتواصل الأجهزة المختصة أعمال التبريد داخل موقع الحريق للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران فيما يجري فحص المكان للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد حجم التلفيات والخسائر التي خلفها الحريق ولم يتضح حتى الآن بصورة نهائية حجم الخسائر المادية الناتجة عن الواقعة.

 كما لم تعلن الجهات المختصة عن تفاصيل نهائية بشأن وجود إصابات من عدمه ومن جانبها بدأت الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث جرى تحرير المحضر الخاص بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها بالتزامن مع إجراء المعاينات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وملابساته وحصر التلفيات.

محافظة الفيوم مخبز عيش مدير أمن الفيوم

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