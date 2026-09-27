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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انفجار اسطوانة غاز يتسبب في حريق هائل بمخبز عيش سياحي داخل مطعم سوري بالفيوم

حريق
حريق

نشب حريق هائل داخل مخبز عيش سياحي بمركز سنهور بمحافظة الفيوم وذلك بسبب انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم للمأكولات السورية مكون من طابقين وسط حالة من الاستنفار للتعامل مع الحريق ومنع امتداده الى المناطق والمنشآت المجاورة.


تحرك الاجهزة الامنية والحماية المدنية

وكانت الاجهزة الامنية بمديرية امن الفيوم قد تلقت اخطارا بنشوب حريق داخل مخبز عيش سياحي بقرية سنهور وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء الى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق والسيطرة على النيران.


فرض كردون امني والسيطرة على النيران

وفور وصول قوات الحماية المدنية الى موقع الحريق تم فرض كردون امني بمحيط المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع السنة اللهب حيث تمكنت قوات الاطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداده الى العقارات والمنشآت المجاورة.


حصر الخسائر والتحقيق في الواقعة

ولم يتبين حتى الان حجم الخسائر التي تسبب بها الحريق فيما تواصل الجهات المختصة اعمالها للوقوف على اسباب وملابسات اندلاع النيران وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عن الواقعة.


تحرير المحضر

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار جهات التحقيق لمباشرة اعمالها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيما يجري استكمال اعمال الفحص للوقوف على جميع تفاصيل وملابسات الحريق.

محافظة الفيوم اخبار الفيوم حريق مخبز

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