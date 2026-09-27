الصحة: التطعيمات سلاح مهم للوقاية.. ولقاح الإنفلونزا ضرورة لكبار السن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية تتحدث عن إمكانية حدوث جائحة مستقبلية، الأمر الذي يستوجب الاستعداد الجيد والتأهب المبكر، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول العالم لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ صحي.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، له أهمية كبيرة، موضحًا أن التطعيم يسهم في تقليل حدة الإصابة والمضاعفات الناتجة عن المرض.

الأمراض المعدية

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن اللقاحات أثبتت أهميتها الكبيرة خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أنها ساهمت بصورة ملحوظة في الحد من مضاعفات الإصابة وتقليل حدة المرض، وهو ما يعكس أهمية التطعيمات في مواجهة الأمراض المعدية والوقاية من مضاعفاتها.

