وظائف البنك المركزي المصري 2026 في قطاع تكنولوجيا المعلومات

يواصل البنك المركزي المصري إتاحة فرص مهنية متخصصة أمام أصحاب الخبرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال مجموعة من الوظائف الفنية والقيادية التي تستهدف دعم البنية التكنولوجية وتطوير الخدمات الرقمية والأنظمة التقنية داخل البنك.

وظائف

وتضم الوظائف المعلنة 4 فرص في مجالات نمذجة البيانات والجودة وتطوير القنوات الرقمية وتطبيقات الويب والحوسبة السحابية وأنظمة يونكس ولينكس، مع تحديد مجموعة من المؤهلات والخبرات الفنية والمهارات المطلوبة لكل وظيفة.

وظيفة مدير وحدة نمذجة البيانات والجودة

تحمل الوظيفة كود 26000025، وتتركز مسؤولياتها حول قيادة فريق متخصص في تصميم نماذج البيانات وتطوير مهارات أعضائه ومتابعة مستوى الأداء، إلى جانب المشاركة في استقطاب وتدريب الكفاءات الجديدة في مجال نمذجة البيانات.

ويتولى شاغل الوظيفة قيادة تصميم وتطوير نماذج البيانات المفاهيمية والمنطقية والمادية بما يتوافق مع احتياجات البنك المركزي، مع دعم استخدام البيانات في عملية اتخاذ القرارات داخل المؤسسة.

كما تشمل المسؤوليات إدارة عمليات نقل وتحويل البيانات لضمان دقتها واتساقها، وإعداد وتحديث قواميس البيانات التي توضح تعريفات البيانات وعلاقاتها واستخداماتها، إلى جانب وضع معايير وسياسات وإجراءات تضمن جودة البيانات وسلامتها واتساقها على مستوى المؤسسة.

وتتطلب الوظيفة التعاون مع قطاعات الأعمال وأصحاب المصلحة لتحديد احتياجاتهم من البيانات وتحويلها إلى نماذج بيانات عملية وفعالة.

شروط ومهارات مدير نمذجة البيانات

يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب أو الهندسة أو علم البيانات أو أحد التخصصات ذات الصلة، مع خبرة لا تقل عن 12 عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات، من بينها 7 سنوات على الأقل في علوم البيانات أو التحليل أو هندسة البيانات.

وتعد الخبرة السابقة في القطاع المالي ميزة إضافية، كما تتطلب الوظيفة خبرة في مستودعات البيانات وقواعد البيانات أو منصات البيانات الضخمة، إلى جانب إتقان Python وSpark أو التقنيات المماثلة.

كما يجب أن يمتلك المتقدم خبرة قوية في تحليل البيانات وتفسير مجموعات البيانات المعقدة وعرضها، بالإضافة إلى القدرة على قيادة فرق العمل وتطوير أدائها واتخاذ القرارات في المواقف التي تتسم بعدم اليقين.

وتشمل المتطلبات كذلك مهارات التفاوض مع الموردين والتخطيط للميزانيات والحفاظ على سرية المعلومات الحساسة، إلى جانب مهارات قوية في التحليل والتواصل.

ويشترط إتقان اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة، مع خبرة في نمذجة بيانات الكيانات المالية والحكومية، والتعامل مع منصات مستودعات البيانات مثل Teradata وSAP وقواعد البيانات ومنصات البيانات الضخمة مثل Oracle وMicrosoft وHadoop.

وظيفة مدير وحدة تطوير القنوات الرقمية

تحمل الوظيفة كود 26000024، وتركز على الإشراف الفني على تنفيذ المشروعات الرقمية الموكلة ومتابعة مراحل العمل والمشكلات المرتبطة بها وإعداد تقارير استباقية عن تطورات المشروعات.

ويكون شاغل الوظيفة مسؤولا عن تطبيق ومتابعة معايير وإجراءات وأدوات التطوير بما يتوافق مع المعايير الداخلية للبنك المركزي، إلى جانب استخدام أدوات التعاون وإدارة المشروعات المعتمدة وتعزيز الاستفادة منها داخل فريق العمل.

كما يتولى إدارة فريق يضم من 3 إلى 5 مطورين، ومتابعة أدائهم ومساعدتهم في اكتشاف الأخطاء وإصلاحها والتعامل مع المشكلات التقنية، بالإضافة إلى دراسة المقترحات الفنية وتحليلها.

وتشمل المهام إعداد وتوثيق الوثائق الفنية للمشروعات وفقا لمعايير هندسة البرمجيات المعتمدة.

شروط وظيفة مدير تطوير القنوات الرقمية

يشترط الحصول على مؤهل علمي في علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات، مع خبرة مهنية لا تقل عن 15 عاما.

كما تتطلب الوظيفة معرفة متقدمة بإطار عمل .NET و.NET Core، إلى جانب الإلمام بمفاهيم وأنماط وأفضل ممارسات تطوير البرمجيات وفهم دورة تطوير البرمجيات بالكامل ومنهجيات Agile.

ويجب أن يكون المتقدم على دراية بمراحل تطوير البرمجيات المختلفة، بما يشمل الواجهات الأمامية والخلفية وضمان الجودة، بالإضافة إلى المعرفة بالبنية التحتية المحلية وخدمات IaaS وPaaS وSaaS.

وتعد الخبرة في منصات Sitecore أو Umbraco أو SharePoint، إلى جانب الخبرة في استضافة Azure السحابية وإعداداتها وتكاليفها، من المزايا الإضافية.

وتشمل المهارات المطلوبة القدرة على إدارة الفرق التقنية وإعداد الوثائق الفنية والتواصل الفعال والتحليل وحل المشكلات، إلى جانب إتقان Microsoft Office ومعرفة منهجية DevOps.

وظيفة مسؤول أول لتطبيقات الويب والحوسبة السحابية

تحمل الوظيفة كود 26000023، وتشمل مسؤولياتها تركيب وتهيئة وصيانة الخوادم وأنظمة الحاسوب وإدارة البيئات السحابية العامة على منصات Azure وAWS وOCI.

ويتولى شاغل الوظيفة إدارة الأنظمة التي تشكل البنية الأساسية لمنصات الحوسبة السحابية، والعمل على تطوير قدرات الحوسبة السحابية داخل المؤسسة وفقا لنماذج IaaS وPaaS وSaaS.

كما تشمل المهام مراقبة الأنظمة بشكل يومي للتأكد من كفاءة الأداء واكتشاف المشكلات في وقت مبكر، والحفاظ على توافر الأنظمة واستقرارها، إلى جانب تطبيق استراتيجيات الأمن والنسخ الاحتياطي والتكرار.

وتتضمن المسؤوليات كتابة وصيانة البرامج النصية التي تساعد على رفع كفاءة الأنظمة وتقليل التدخل اليدوي في المهام المتكررة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتقنيات Microsoft مثل Windows Server وSQL وSharePoint وIIS.

ويتعامل شاغل الوظيفة كذلك مع المستخدمين النهائيين ويستخدم أدوات وتقنيات التشخيص المتقدمة لتحديد المشكلات وحلها، مع إنشاء عمليات لأتمتة مهام إدارة الأنظمة وقواعد البيانات المتكررة.

كما تشمل المهام تحليل أداء الموارد التقنية وتحديد فرص تحسين استخدامها، وإعداد واختبار إجراءات استعادة البيانات في حالات الكوارث للخوادم الافتراضية والمادية، وإدارة عمليات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث والتغييرات وفقا للإجراءات المعتمدة.

وظيفة

شروط وظيفة تطبيقات الويب والحوسبة السحابية

يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو علوم الحاسوب أو تخصص ذي صلة، مع إمكانية النظر في الخبرات المهنية المكافئة، إلى جانب خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة خدمات الحوسبة السحابية والويب.

وتتطلب الوظيفة خبرة في إدارة وصيانة بيئات Microsoft Azure وخدمات AWS وتشغيل Oracle Cloud Infrastructure، مع معرفة قوية بالشبكات وأمن المعلومات.

كما يجب امتلاك مهارات قوية في التحليل وحل المشكلات والقدرة على العمل بصورة مستقلة أو ضمن فريق، إلى جانب مهارات التواصل مع الفرق التقنية والمستخدمين النهائيين.

ويشترط إتقان اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة، مع القدرة على تبسيط وشرح المعلومات التقنية لأصحاب المصلحة من التخصصات التقنية وغير التقنية.

وظائف

وظيفة مسؤول أنظمة يونكس ولينكس أول

تحمل الوظيفة كود 26000022، وتتولى إدارة خوادم Linux وUnix في بيئات الإنتاج واختبار قبول المستخدم والتطوير، إلى جانب تحليل وتوثيق وحل المشكلات المرتبطة بأنظمة التشغيل والأجهزة وخوادم التطبيقات.

وتشمل المسؤوليات التواصل مع موردي الأنظمة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالأجهزة وأنظمة التشغيل، ومراقبة وتشخيص المشكلات الخاصة ببيئات Unix وLinux والتعامل معها.

كما يتولى شاغل الوظيفة تنفيذ عمليات ترقية وتكامل الأنظمة الحالية والتطبيقات المرتبطة بها، وأتمتة المهام الروتينية باستخدام Bash وPython وAnsible Playbooks وModules.

وتتضمن المهام إدارة المشكلات المرتبطة بأنظمة التشغيل والشبكات والتخزين والأمن، إلى جانب التعامل مع Oracle Exadata وOVM SPARC وOVM for Intel وKubernetes وAnsible Automation.

كما تشمل الوظيفة إعداد وتحديث الوثائق الفنية الخاصة بتصميم أنظمة Unix وLinux وإجراءات التشغيل، والالتزام بالمعايير والسياسات والإجراءات المعتمدة لتشغيل وتركيب وتحديث البنية التحتية التقنية.

ويتولى شاغل الوظيفة كذلك تنفيذ وصيانة عدد من منتجات Oracle، ومنها Real Application Clusters وOracle Grid Infrastructure وOEM Enterprise Manager وNetwork Control وOracle VM وKVM.

وتشمل المسؤوليات مراقبة وتحليل استخدام الموارد التقنية بشكل مستمر، وإجراء اختبارات استعادة البيانات في حالات الكوارث، وإدارة النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث واستعادة التكوينات التقنية، إلى جانب إدارة تغييرات أنظمة Unix وLinux وفقا للإجراءات المعتمدة.

شروط وظيفة أنظمة يونكس ولينكس

يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو علوم الحاسوب أو تخصص ذي صلة، مع إمكانية النظر في الخبرة المهنية المكافئة، إلى جانب خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة أنظمة Unix وLinux.

كما تتطلب الوظيفة خبرة في إدارة وتشغيل أنظمة Unix Solaris وأنظمة Linux، خاصة إدارة حزم Red Hat RPM، مع الحصول على شهادة Red Hat Certified Engineer RHCE أو امتلاك خبرة مهنية معادلة.

ويجب أن يمتلك المتقدم معرفة جيدة بالشبكات وأمن المعلومات، إلى جانب مهارات قوية في التحليل وحل المشكلات والقدرة على العمل بصورة مستقلة أو ضمن فرق متعددة التخصصات.

وتشمل المتطلبات أيضا مهارات التواصل والتعامل مع الفرق التقنية والمستخدمين النهائيين، والحفاظ على سرية المعلومات الحساسة، مع إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة والقدرة على تقديم المعلومات التقنية بصورة واضحة لأصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين.