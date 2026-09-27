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وظائف المونوريل 2026 .. الشروط وآخر موعد للتقديم والتخصصات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف المونوريل 2026 .. الشروط وآخر موعد للتقديم والتخصصات

وظائف المونوريل 2026 .. آخر موعد والتخصصات وشروط التقديم
وظائف المونوريل 2026 .. آخر موعد والتخصصات وشروط التقديم
عبد الفتاح تركي

يستمر التقديم على وظائف المونوريل 2026 حتى الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، بعدما بدأ استقبال الطلبات إلكترونيًا اعتبارًا من السبت الموافق 26 سبتمبر 2026، وذلك لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد للعمل ضمن الاستعدادات الخاصة بتشغيل وإدارة قطار «مونوريل غرب النيل»، وتشمل الوظائف المطلوبة تخصصات الهندسة، وصراف تذاكر ومشرف محطة، والفنيين، مع تحديد مجموعة من الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة للتقديم.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بالتنسيق مع شركة «ألستوم»، حاجتها إلى شغل مجموعة من الوظائف بنظام التعاقد، في إطار الاستعدادات الخاصة بتشغيل وإدارة قطار «مونوريل غرب النيل»، وفقًا للإعلان رقم (2) لسنة 2026، مع إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق «مترو القاهرة».

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المونوريل

ما آخر موعد للتقديم على وظائف المونوريل 2026؟

يستمر التقديم على وظائف المونوريل 2026 حتى الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، بينما بدأ استقبال الطلبات إلكترونيًا يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2026، ولذلك يتعين على الراغبين في التقديم الالتزام بالمدة المحددة لاستقبال الطلبات واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة.

ويأتي تحديد موعد التقديم ضمن الإعلان الخاص بالوظائف الجديدة التي طرحتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالتعاون مع شركة «ألستوم»، في إطار الاستعدادات الخاصة بتشغيل وإدارة قطار «مونوريل غرب النيل»، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

كيف يتم التقديم على وظائف المونوريل 2026؟

يتم تقديم الطلبات على وظائف المونوريل 2026 إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق «مترو القاهرة»، وذلك خلال الفترة المحددة في الإعلان، والتي تبدأ من السبت الموافق 26 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.

ويحتاج المتقدم إلى الالتزام بالبيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المحددة ضمن إجراءات التقديم، وفقًا لطبيعة الوظيفة التي يرغب في التقدم إليها، مع مراعاة استيفاء الشروط المعلنة قبل إرسال الطلب.

المونوريل

ما تخصصات وظائف المونوريل 2026 المطلوبة؟

أوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في إعلانها رقم (2) لسنة 2026، أن الوظائف المطلوبة تشمل عددًا من التخصصات، وتتنوع بين الوظائف الهندسية ووظائف صراف التذاكر ومشرف المحطة والوظائف الفنية.

وتشمل وظائف المهندس الحاصلين على بكالوريوس هندسة في تخصصات الكهرباء، والكهروميكانيكا، والاتصالات، والإلكترونيات، والميكاترونك.

كما تشمل الوظائف المطلوبة صراف تذاكر ومشرف محطة، للحاصلين على مؤهل عالٍ.

وتتضمن الوظائف كذلك فنيًا للحاصلين على مؤهل عالٍ فني أو تكنولوجي، أو مؤهل فني فوق متوسط، أو مؤهل متوسط في تخصصات الكهرباء، والاتصالات، والإلكترونيات، والميكانيكا.

وتأتي هذه التخصصات ضمن الوظائف المعلنة بنظام التعاقد في إطار الاستعدادات الخاصة بتشغيل وإدارة قطار «مونوريل غرب النيل».

ما شروط التقديم في وظائف المونوريل 2026؟

حددت الشركة مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف المونوريل 2026، وفي مقدمتها أن يكون المتقدم من الذكور فقط، وألا يزيد السن على 35 عامًا وقت التقديم.

كما يشترط أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، إلى جانب خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق.

وتتضمن الشروط كذلك إجادة استخدام الحاسب الآلي، والإلمام باللغة الإنجليزية، مع اجتياز اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة.

ويشترط أيضًا اجتياز الاختبارات الشخصية، والفحوص والأجهزة الطبية والنفسية بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر، فضلًا عن القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل، والالتزام بالانضباط الذاتي وفقًا للوائح والقوانين.

وتتضمن الشروط الخاصة بالتقديم كذلك الالتزام بالضوابط المطلوبة للوظيفة واستيفاء الاختبارات المحددة، بما يسمح باستكمال إجراءات التقديم وفقًا لما ورد في الإعلان. وقد أكدت التغطيات المنشورة اليوم أن شروط السن والإقامة والخدمة العسكرية وإجادة الحاسب واللغة الإنجليزية والاختبارات المختلفة تأتي ضمن الشروط المعلنة للوظائف.

المونوريل

ما المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف المونوريل 2026؟

دعت الشركة المتقدمين إلى إرفاق صور من عدد من المستندات المطلوبة ضمن إجراءات التقديم على وظائف المونوريل 2026، وتشمل المؤهل الدراسي، وموقف التجنيد، وبطاقة الرقم القومي، وشهادات الخبرة إن وجدت، بالإضافة إلى صور من شهادات الدورات التدريبية إن وجدت.

ويتعين على المتقدم تجهيز المستندات المطلوبة وفقًا لما ورد في الإعلان، مع مراعاة أن شهادات الخبرة وشهادات الدورات التدريبية تكون ضمن المستندات المطلوبة في حالة وجودها.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم الآتية.

  • صورة من المؤهل الدراسي.
  • صورة من موقف التجنيد.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • صورة من شهادات الخبرة إن وجدت.
  • صورة من شهادات الدورات التدريبية إن وجدت.

وقد أكدت التغطيات المنشورة أمس واليوم أن المستندات المطلوبة تتضمن المؤهل الدراسي وموقف التجنيد وبطاقة الرقم القومي، إلى جانب شهادات الخبرة والدورات التدريبية إن وجدت.

ما موعد التقديم على وظائف مونوريل غرب النيل 2026؟

بدأ التقديم على وظائف مونوريل غرب النيل 2026 يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2026، ويستمر حتى الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق «مترو القاهرة».

ويبحث الراغبون في الحصول على فرصة عمل ضمن الوظائف المعلنة عن آخر موعد للتقديم والتخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها، خاصة أن فترة استقبال الطلبات محددة وفق الإعلان رقم (2) لسنة 2026.

محطات المونوريل

وتشمل الوظائف المعلنة مهندسًا، وصراف تذاكر ومشرف محطة، وفنيًا، مع اختلاف المؤهلات والتخصصات المطلوبة لكل وظيفة، إلى جانب الشروط العامة الخاصة بالسن والإقامة والخدمة العسكرية وإجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية واجتياز الاختبارات المحددة.

وبذلك يكون الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026 هو آخر موعد للتقديم على وظائف المونوريل 2026 وفق الموعد المحدد في الإعلان، بينما يستمر استقبال الطلبات إلكترونيًا خلال الفترة المعلنة، مع ضرورة الالتزام بالشروط وتجهيز المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب.

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