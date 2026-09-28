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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ 10 ملايين جنيه.. أسرة أحمد الزند تعلن تأسيس مؤسسة خيرية علي روح والدهم بدمتنو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أعلنت أسرة المستشار الراحل أحمد الزند خلال عزاءه بمسقط رأسه بقرية دمتنو بمركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل عن تأسيس مؤسسة خيرية علي روح والدهم برأس مال قيمته 10 مليون جنيه لدعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا.

تأسيس مؤسسة خيرية 

وشيعت جنازة المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر السابق عقب وفاته أول أمس السبت بعد تعرضه لوعكة صحية.


 


 


وتوفي المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، داخل أحد المستشفيات الخاصة، عن عمر ناهز 79 عامًا.

السيرة الذاتية 

ويُعد المستشار أحمد الزند من أبرز القامات القضائية والقانونية، حيث امتدت مسيرته المهنية بين العمل القضائي والقانوني والعمل التنفيذي، كما تولى عددًا من المناصب المهمة داخل مصر وخارجها.

وشغل أحمد الزند منصب رئيس المحكمة الشرعية في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عمل مستشارًا قانونيًا لولي عهد رأس الخيمة خلال فترة التسعينيات.

كما تولى رئاسة نادي قضاة مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2015، قبل أن يتولى منصب وزير العدل.

رحيل مفاجىء 

وتولى المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر في منصبه عقب تولي المهندس شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء.

ورحل المستشار أحمد الزند صباح اليوم، بعد مسيرة حافلة في العمل القضائي والقانوني، ورئاسة نادي قضاة مصر، والعمل التنفيذي.

اخبار محافظة الغربية اسرة الزند تأسيس مؤسسة خيرية المحلة دمتنو

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