مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

أدانت جمهورية مصر العربية التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن الإجراءات والقيود المشددة المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين، محذرة من تداعيات تلك الممارسات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الأحد، عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والداعية إلى توسيع العمليات في الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية.

وأكدت ضرورة وقف كافة الإجراءات الأحادية والتصعيدية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مجددة دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.