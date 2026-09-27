استمرار أعمال النظافة والإنارة بمركز ومدينة التل الكبير لتحسين مستوى الخدمات

تواصل رئاسة مركز ومدينة التل الكبير جهودها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى النظافة والإنارة العامة بنطاق المدينة والقرى التابعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وشملت الأعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين، وتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات، إلى جانب متابعة مستوى النظافة بالمناطق المختلفة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة.

كما تواصلت أعمال صيانة وإصلاح كشافات وأعمدة الإنارة العامة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع والطرق، مع سرعة التعامل مع الأعطال والملاحظات الواردة، بما يعزز مستوى الإضاءة ويسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة التل الكبير استمرار المتابعة الميدانية اليومية لأعمال النظافة والإنارة، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وقراها.