ثلاثي زد ينضم لمعسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لكأس أمم أفريقيا

انضم 3 لاعبين من صفوف نادي زد إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وشهدت قائمة المنتخب الأولمبي استدعاء كل من عمر خضر، عبدالمنعم تامر، وعبد الله بوستنجي؛ لتمثيل منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انضمام الثلاثي إلى معسكر المنتخب؛ في إطار استعدادات الجهاز الفني للبطولة القارية، التي تمثل محطة مهمة في مشوار المنتخب نحو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

ويواصل لاعبو زد حضورهم ضمن قوائم المنتخبات الوطنية، في ظل اهتمام النادي بتطوير قطاع الناشئين ومنح اللاعبين الشباب فرصة الظهور على المستوى الدولي.