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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

10 ملايين جنيه تعويض.. تأجيل استئناف أسرة حبيبة الشماع على حكم إلزام شركة نقل ذكي بدفع تعويض

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع
رامي المهدي

قررت محكمة مستأنف تعويضات بمحكمة القاهرة الابتدائية، تأجيل استئناف أسرة حبيبة الشماع على الحكم الصادر بإلزام شركة "أوبر مصر" بدفع 10 ملايين جنيه لأسرة الراحلة، لجلسة 27 ديسمبر المقبل لضم المفردات.

كانت محكمة استئناف جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بحبس السائق المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع، بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لتعاطيه المخدرات، وإلغاء رخصة القيادة، وبراءته من تهمة الشروع في القتل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها استقرت في يقينها، واطمأن إلى وجدانها وارتاح ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أنه بتاريخ 21 فبراير الماضي، استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، كما انطلق المتهم بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها بخفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، ما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره.

وتابعت المحكمة أن المتهم أغلق نوافذ السيارة، ففتحت بابها وألقت بنفسها في نهر الطريق غير عابئة بسرعة السيارات من حولها أو السرعة التي سار بها المتهم بمركبته، فأدركها أحد الأشخاص كان يستقل سيارة في ذات الطريق، وسألها عن أسباب قفزها من العربة التي كانت تركبها، فأخبرته بأن المتهم الذي استأجرته عن طريق تطبيق (أوبر) لتوصيلها حاول خطفها ثم غابت عن الوعي، فتم نقلها إلى المستشفى حتى توفيت بتاريخ 14 مارس.

أسرة حبيبة الشماع حبيبة الشماع محكمة مستأنف تعويضات ب محكمة مستأنف تعويضات

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