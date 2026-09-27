شعبة المخابز تكشف عن حقيقة زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو

وسط ترقب المواطنين لأي تحرك جديد في أسعار الخبز، تتجه الأنظار إلى اجتماع مرتقب لمناقشة تكلفة الإنتاج، بعدما فرض ارتفاع أسعار الدقيق نفسه على حسابات المخابز، فيما تظل أسعار وأوزان الفينو والخبز السياحي دون تغيير حتى الآن.

خبز فينو

من جانبه نفى هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، وجود أي زيادة حتى الآن في أسعار الخبز السياحي والفينو، أو تغيير في الأوزان المقررة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الدقيق دفع الشعبة إلى مناقشة إعادة حساب تكلفة الإنتاج، على أن يُعقد اجتماع جديد مع وزير التموين الأحد المقبل لمراجعة تطورات الأسعار.

وتابع هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6»، إن الاجتماع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يأتي ضمن الاجتماعات الدورية لمراقبة الأسعار والسوق، ومتابعة المستجدات المتعلقة بمنظومة الخبز.

الدقيق ارتفع من 17 إلى 21 ألف جنيه

وأوضح مكي أن سعر الدقيق الفاخر المستخدم في إنتاج الخبز الأبيض والفينو شهد ارتفاعًا، مشيرًا إلى أن سعره زاد بنحو 4 آلاف جنيه، من 17 ألفًا إلى نحو 21 ألف جنيه، بما يعادل قرابة 20% مقارنة بالسعر الذي جرى على أساسه حساب التكلفة السابقة.

وأشار، نائب رئيس شعبة المخابز، إلى أن تطورات أسعار القمح ومدخلات الإنتاج كانت وراء مناقشة تكلفة إنتاج جديدة للخبز، موضحًا أن الشعبة طرحت خلال الاجتماع إمكانية إعادة حساب التكلفة بزيادة تقارب 20%.

لا زيادة في سعر الفينو حتى الآن

وشدد على أن طرح إعادة حساب التكلفة لا يعني تطبيق زيادة في الأسعار، قائلًا: «أنا ما غليتش لسه»، ومؤكدًا ثبات الأسعار والأوزان حتى وقت إجراء المداخلة.

وأضاف أن وزير التموين أمهل الأطراف أسبوعًا لمتابعة تطورات السوق، في ظل العمل على فتح مناشئ جديدة لاستيراد القمح، ومن بينها فرنسا، قبل إعادة تقييم الموقف.

وأكد أن الاجتماع المقبل سيُعقد الأحد لمتابعة ما إذا كانت أسعار الدقيق ستستقر أم ستواصل الارتفاع، وعندها ستتم مناقشة تكلفة الإنتاج من جديد.