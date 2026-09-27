أيسلندا ترد على نتنياهو: الجبناء أخلاقيا هم الذين ينتهكون القانون الدولي

ردت وزيرة الخارجية الأيسلندية ثورجيردور كاترين جونارسدوتير على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وصف فيها الدبلوماسيين الذين انسحبوا من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنهم "جبناء أخلاقياً"، قائلة إن هذا المصطلح يصف بشكل أفضل القادة الذين يرفضون التفاوض من أجل السلام أو يعرقلون المساعدات الإنسانية.

ووصف نتنياهو، الوفود الدبلوماسية التي انسحبت قبل إلقاء كلمته في الأمم المتحدة يوم الخميس، بأنهم "جبناء أخلاقياً".

الوصف الحقيقي لمصطلح “جبناء أخلاقيا”

فيما ردت جونارسدوتير، على نتنياهو، قائلة: "لقد سمعنا من هذا المنبر عبارة "جبناء أخلاقيين".. بالنسبة لي، الجبناء أخلاقيا هم أولئك القادة الذين يرفضون الجلوس والتفاوض من أجل سلام عادل ودائم."

وتابعت قائلة: "أولئك الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. والجبناء أخلاقياً هم الذين ينتهكون القانون الدولي أو يتجاهلونه.

وفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، حذرت جونارسدوتير من أن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط يجب ألا تتسبب في إخفاء الأزمات الأخرى.

وفي معرض حديثها عن الوضع في فلسطين، أكدت جونارسدوتير على أن معاناة المدنيين الفلسطينيين لا يمكن أن تصبح "ضجيجاً على الهامش"، مشيرة إلى استمرار قتل الأطفال، وفقدان العائلات لمنازلها، والصعوبات التي يواجهها الآباء في محاولتهم الحفاظ على حياة أطفالهم.

كما انتقدت التدمير وإعادة الإعمار المتكررين لقطاع غزة دون معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، أشارت وزيرة الخارجية الأيسلندية إلى استمرار التوسع الاستيطاني والعنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وسط الإفلات من العقاب والخطاب التحريضي والسياسات التي تسهل هذا العنف.