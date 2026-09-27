قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو بكر الجندي يكشف مفاجأة: منظومة التعبئة المدنية ظلت جاهزة 38 عامًا وظهرت كفاءتها في 2011
قدمها سعد.. أحمد موسى: ياريت إيني الإيطالية تشتري حصة بي بي بمصر.. وإنرجيان عليها علامات استفهام
تأجيل محاكمة 168 متهما في خلية التجمع الإرهابية لـ 11 أكتوبر
إعلان حرب أم تعبئة عامة.. خبير يكشف تفاصيل تفويض الرئيس السيسي وزير الدفاع ببعض اختصاصاته
«9 آلاف جنيه لا تكفي».. برلماني يطالب بزيادة رواتب المعلمين
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوب غرب غزة
التحقيق في سقوط طالبة من الخامس بعد التشاجر مع والدتها حول الطعام بالهرم
إنفجار مدمر يقتـ..ل 4 أمريكيين في اليونان
نائب رئيس الوزراء: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمؤسسات الصحفية القومية وتعزيز استدامتها
التعليم العالي: فتح باب التقديم للتنسيق الإلكتروني المباشر للقبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية
على خطى بريطانيا وفرنسا| هولندا تحظر واردات المستوطنات.. وتفتيش مسافرين إسرائيليين بالمطار
خليجي 27.. المنتخب السعودي يتأهل إلى المربع الذهبي على حساب عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الشك في عدد ركعات الصلاة .. دار الإفتاء تحدد التصرف الشرعي للمُصلي

حكم الشك في عدد ركعات الصلاة
حكم الشك في عدد ركعات الصلاة
محمد صبري عبد الرحيم

ما حكم الشك في عدد ركعات الصلاة؟ اختلف الفقهاء في حكم ما لو شكَّ المصلي في عدد ركعات الصلاة، فشكَّ في رُباعيَّة؛ هل صلَّاها ثلاثًا أو أربعًا، على قولين: القول الأول: لو شكَّ المُصلِّي في رُباعيَّة؛ هل صلَّاها ثلاثًا أم أربعًا، أتى بركعةٍ، وسجَد للسهوِ، ولا يَعملُ بغلبةِ الظنِّ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة.

واستدل أصحاب القول الأول بما روي عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فلمْ يَدرِ كم صلَّى؟ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشكَّ، ولْيَبنِ على ما استيقَنَ، ثمَّ يَسجُدُ سَجدتينِ قبل أن يُسلِّمَ، فإنْ كان صلَّى خمسًا، شَفَعْنَ له صلاتَه، وإنْ كان صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشيطانِ».

حكم الشك في ترك ركعة

القول الثاني: لو شكَّ المُصلِّي في رُباعيَّة؛ هل صلَّاها ثلاثًا أم أربعًا فإنَّه يَتحرَّى، فإنْ ترجَّح له شيءٌ عمِل به، وإلَّا عمِلَ باليقينِ، وهو الأقلُّ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، واختاره الشوكانيُّ، واستدلوا بما روي عن ابنِ مَسعودٍ، قال: «صلَّى بنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها، أو نقَصَ منها، فلمَّا أتمَّ قلنا: يا رسولَ الله، أحدَث في الصلاةِ شيءٌ؟ قال: فثَنى رِجلَه فسجَدَ سجدتينِ، ثم قال: لو حدَث في الصِّلاةِ شيءٌ لأخبرتُكم به، ولكن إنَّما أنا بشرٌ، أنْسَى كما تَنسَونَ، فإذا نسيتُ فذَكِّروني، وإذا أحدُكم شكَّ في صلاتِه فلْيتَحرَّى الصوابَ، وليبنِ عليه، ثم ليسجدْ سَجدتينِ».

الشك في عدد ركعات الصلاة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل.

واستدل بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نسي وأكمل صلاته وسجد سجدتي السهو، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجْت السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِسيتَ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ، فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَيَقُولُ:-أي ابن سيرين راوي الحديث عن أبي هريرة.- أُنْبِئْت أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ» [رواه: البخاري]، وعند مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين».

حكم الشك في عدد ركعات الصلاة وسجود السهو لذلك
 

أفادت دار الإفتاء، بأن مَن شكَّ أصلَّى ثلاثًا أم أربعًا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، أي: الثلاثة كما في مسألتنا، ثمَّ يأتي بالرابعة، ثمَّ يسجد سجدتين للسهو، وهذا كله إذا لم يكن له ظنٌّ غالب، فإنْ كان له ظنٌ غالبٌ فإنه في هذه الحالة يبني على غالب ظنِّه، وإن كان الأكثر عددًا، وهذا إن اعتراه الشك مرةً أو مرتين، أو كان متقطعًا، أمَّا إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه، ففي هذه الحالة يبني وجوبًا على الأكثر أي: الأربع، دَفعًا للوساوسِ، ويسجد للسهوِ استحبابًا.

الشك في عدد ركعات الصلاة
 

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سجود السهو: هو سجدتان متواليتان بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة.

الشك في عدد ركعات الصلاة

نوه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـدار الإفتاء، بأنه في حال شك المُصلي في عدد الركعات، التي أداها، فنسي ما إذا كان قد صلى ثلاث ركعات أم أربعة فعليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل.

وألمح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «أشك دائمًا في عدد الركعات وأنا أصلي، ما إذا كنت قد صليت ثلاث ركعات أم أربع، فهل أعيد الصلاة؟»، إلى أنه إذاشك المُصلي في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث ركعات أم أربـع؟ فيجب عليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو.

ونبه على أن هذا إذا لـم يكن عنـده ظـن غالـب فإن كـان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددًا، منوهًا بأنه إذا كان هذا أمرًا طارئًا وليس متكررًا فيبني على اليقين وهو الأقل، إلا إذا كان هذا الأمر متكرر دائمًا فهذا يعني أن الشخص لديه وسوسة.

هل يجب إعادة الصلاة عند السرحان

أفتى مجمع البحوث الإسلامية، بأن السرحان في الصلاة لا يبطلها، وإنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولا يجب به سجود السهو ما دام قد أتى بأركانها وواجباتها، لكنه ينقصها نقصانًا كبيرًا.

وأشار «المجمع» في إجابته عن سؤال: «هل يجب اعادة الصلاة عند السرحان وعدم الخشوع فيها؟»، إلى أنه إذا قام المسلم إلى الصلاة عليه أن يستشعر عظمة من قام بين يديه، وأن يؤمن إيمانًا كاملًا بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما توسوس به نفسه.

وتابع: إن يحرص غاية الحرص أن يجمع قلبه على ما يقول ويفعل فى صلاته وألا يذهب بفكره وعقله يمينًا وشمالًا، وإذا حدث له ذلك، فعليه أن يتفل عن يساره ثلاثًا ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والتفل دون البصق، حيث إن التفل هو إخراج للهواء فقط، دون غيره من البصاق».

حكم إعادة الصلاة بسبب عدم الخشوع

نبه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الخشوع في الصلاة ليس من أركانها، ولكنه من لوازمها فلا تبطل الصلاة بتركه، ولكن ينقص الثواب بقدر ما تفقده من خشوع.

واستشهد المركز في إجابته عن سؤال: «هل يسن إعادة الصلاة التي فقد فيها الخشوع بسبب التفكير في شيء خارجي؟»، بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي، فَمَا يُكْتَبُ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، فَالتُّسْعُ، فَالثُّمُنُ، فَالسُّبُعُ، حَتَّى تُكْتَبَ صَلاَتُهُ تَامَّةٌ».

وواصل: وذهب بعض الفقهاء إلى أن الخشوع واجب من واجبات الصلاة وتبطل الصلاة بتركه، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور بعدم بطلانها لكن على المرء أن يتحرى الخشوع في صلاته حتى يغنم منها بالأجر العظيم من الله لقوله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)»، وأن يتدبر ما يقرأه من الآيات القرآنية.

الخشوع في الصلاة

هو السكون فيها، وفيه يُظهر المصلِّي التذلّلُ للهِ عزَّ وجلَّ بقلبهِ وجميع جوارحهِ، وذلك بحضورِ القلبِ وانكسارهِ بين يدي اللهِ تعالى، وكمالُ الخشوعِ يتحقّقُ بتصفيةِ القلبِ من الرياءِ للخلقِ في الصلاةِ.

الخشوع في الصلاة يَكثرُ ثوابها أو يقلّ حسبما يعقل المصلّي في صلاتهِ، إضافةً إلى استشعارُ الخضوعِ والتواضعِ للهِ عزَّ وجلَّ عند ركوعهِ وسجودهِ، وأن يمتلئَ قلبهُ بتعظيمِ اللهِ عز وجلّ عند كل جزءٍ من أجزاء الصلاةِ، وأن يبتعد المُصلّي في صلاتهِ عن الأفكارِ والخواطرِ الدنيويّة، والإعراضِ عن حديثِ النفسِ ووسوسةِ الشيطانِ؛ ذلك أنّ الصلاةَ مع الغفلةِ عن الخشوعِ والخضوعِ لله عز وجل لا فائدة فيها.
 

حكم الشك في عدد ركعات الصلاة الشك في عدد ركعات الصلاة الصلاة حكم الشك في ترك ركعة هل يجب إعادة الصلاة عند السرحان حكم إعادة الصلاة بسبب عدم الخشوع الخشوع في الصلاة من شك في عدد الركعات وغلب على ظنه ما حكم الشك في عدد ركعات الصلاة للموسوس حكم الشك في عدد ركعات الصلاة للموسوس هل يجوز إعادة الصلاة حكم الشك في عدد الركعات حكم الشك في عدد الركعات بعد الانتهاء من الصلاة الشك في عدد الركعات للموسوس من شك في عدد الركعات بعد السلام حكم الشك في نسيان ركعة في الصلاة بعد التسليم من شك في عدد الركعات وهو في التشهد الأخير عند المالكية من شك في عدد الركعات وهو في التشهد الأخير للموسوس سجود السهو عند الشك في عدد الركعات الشك في عدد الركعات مع غلبة الظن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

سعد لمجرد

زوجته حامل فى توأم ووالده يستغيث.. كواليس القبض على سعد لمجرد فى فرنسا

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

ترامب يرجح استئناف المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع

حظر منتجات المستوطنين في الضفة الغربية

أوروبا ضد إسرائيل.. 13 دولة غربية تحظر استيراد السلع المنتجة بالمستوطنات

أفغانستان

أفغانستان: مقـ..تل 28 مسلحا وأسر 32 آخرين تسللوا من باكستان

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: الصناعة والابتكار.. المعادلة الذهبية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مباراة سياسية فى واشنطن

المزيد