إنفجار مدمر يقتـ..ل 4 أمريكيين في اليونان

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أربعة سياح أمريكيين كانوا من بين ستة أشخاص لقوا حتفهم في اليونان، إثر انفجار مدمر سوّى بالأرض مبنى سكنياً بالقرب من منطقة "الأكروبوليس" الشهيرة في أثينا.

وكان الأمريكيون الأربعة -رجلان وامرأتان يُعتقد أنهم زوجان- يقيمون في المبنى المكون من طابقين والواقع في حي "بلاكا" التاريخي -وهو الحي العريق الذي يقع عند سفح الأكروبوليس وبالقرب من بعض أكثر معالم أثينا استقطاباً للزوار.

وذكر مصدر في الشرطة اليونانية لوكالة "رويترز" أن الزوجين كان من المقرر أن يستقلا رحلة جوية من مطار أثينا في الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة، لكنهما لم يحضرا.

فيما صرحت السلطات اليونانية بأن فرق الطوارئ التي كانت تبحث بين الأنقاض انتشلت ست جثث من المبنى المنهار .

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء، فاسيليس فاثراكوغيانيس، في تصريحات متلفزة، إن رجال الإطفاء كانوا يبحثون عن زوجين مسنين كانا يقيمان في إحدى الشقق وأربعة سياح كانوا يقيمون في شقة أخرى، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الفرق تزيل الحطام بجهد ومشقة.

وقال عمدة أثينا، هاريس دوكاس، إن الانفجار نجم على الأرجح عن تسرب غاز كبير؛ حيث تجري السلطات تحقيقاً في السبب بعد ورود تقارير عن وجود رائحة غاز في المنطقة.