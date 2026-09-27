استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوب غرب غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم /الأحد/، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية في شارع الأقصى بمنطقة الصناعة في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن شهيدًا ومصابين وصلوا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة جراء القصف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر 2023، إلى 74 ألفا و18، و175 ألفا و79 مصابا.

وأشارت المصادر ، إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية، شهيدين و11 إصابة.