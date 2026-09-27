تأجيل محاكمة 78 متهما بخلية التجمع الإرهابية لـ 24 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 78 متهما، في القضية رقم 20698 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة بقضية خلية التجمع، لجلسة 24 نوفمبر المقبل، لسماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 1992 وحتى 29 مايو 2020، المتهمون من الأول وحتى السابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثامن وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، والدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين جميعا جرائم تمويل الإرهاب ولجماعة إرهابية، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتهم الثاني والخمسون تهمة حيازة سلاح ناري وطلقات نارية، ووجه للمتهم الخامس والسبعين تهمة حيازة سلاح ناري.