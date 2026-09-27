الكهرباء: محطة الضبعة النووية توفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تشغيل محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاوات يولد 37843 جيجاوات/ساعة سنويا، ما يوفر 7.902 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، معلنا أن الوقود النووي سيدخل مصر في مايو 2027 وسط تدابير أمان صارمة، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة بين عامي 2029 و2030.

ووصف الوزير خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، تحت عنوان “قطاع الكهرباء إنجازات وخطط مستقبلية” المشروع بأنه صديق للبيئة وموفر رئيسي للغاز الطبيعي، فضلا عن كونه المرشح ليكون الأرخص على المدى الطويل، مع أعلى معدلات الأمان، فضلا عن توفيره 30 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى إضافة مبتكرة باقتراح مصري روسي مشترك تتمثل في استخدام تقنيات تحلية مياه البحر المستخدمة لتبريد المفاعل.

وشدد على العوائد الاقتصادية الضخمة لدمج الطاقات المتجددة والنووية في مزيج الطاقة، مشيرا إلى أن تشغيل هذه القدرات بين عامي 2026 و2030 سيحقق وفورات هائلة في استهلاك الغاز الطبيعي، تقدر بنحو 13786 مليون دولار عند احتساب السعر على أساس 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتقفز لتصل إلى 40210 مليون دولار إذا تم الحساب على أساس 20 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.