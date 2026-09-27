وزير الكهرباء: 15.89 مليار جنيه قيمة محاضر سرقات الكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تخوض معركة حاسمة ضد السرقات التي تتسبب في نسبة فقد تبلغ نحو 8%، حيث بلغت قيمة محاضر سرقات الكهرباء المحررة 15.89 مليار جنيه، تم تحصيل 10.02 مليار جنيه منها بنسبة تحصيل بلغت 63.1%.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليوم الأحد، تحت عنوان "قطاع الكهرباء إنجازات وخطط مستقبلية".

وأوضح الوزير أن الإصلاحات الهيكلية أثمرت عن خفض نسبة الفقد في شبكات التوزيع بمقدار 1.17% لتصل إلى 17.76، مما وفر نحو 2.2 مليار كيلووات/ساعة بقيمة 3.9 مليار جنيه، في حين زادت التحصيلات النقدية بنسبة 18.9% لتسجل 234.4 مليار جنيه، وتستحوذ شركات القناة وجنوب القاهرة وشمال القاهرة مجتمعة على نحو 49.5% من إيرادات التيار.

وأشار إلى أنه لضمان دقة المحاسبة، تم تركيب نحو 3.07 مليون عداد كودي بزيادة قدرها 40%، وتصدرت شركة جنوب القاهرة قائمة التركيبات بإنجاز 586038 عدادا، ولفت إلى أن العدادات الكودية تحد من التقدير الجزافي، وحول تسعير الكهرباء، أكد الوزير استمرار الدولة في دعم شرائح الاستهلاك الأساسي، موضحا أن الشريحة الأولى لم تزد منذ 4 سنوات.

وأكد الوزير أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ساهم في توفير التكاليف، مشيرا إلى العمل على فصل شركات التوزيع تحت مظلة شركة قابضة منفصلة.