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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: استثمار 4 تريليونات و177 مليار جنيه حتى 2040 لدعم الشبكة القومية

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء
أ ش أ

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن رؤية الوزارة حتى عام 2040 تستهدف استثمارات تبلغ 4 تريليونات و177 مليار جنيه لدعم الشبكة القومية؛ عبر تطوير وتعزيز محطات التوليد وخطوط الربط.

جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، تحت عنوان "قطاع الكهرباء إنجازات وخطط مستقبلية".

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن البنية التحتية لقطاع الكهرباء شهدت طفرة هائلة، حيث توسعت خطوط النقل جهد 500 كيلوفولت من 3,078 كم في عام 2014 لتصل إلى 9,834 كم في عام 2026.

كما زادت سعات محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت لتصل إلى 58,925 ميجافولت أمبير. وامتدت خطوط جهد 220 كيلوفولت لتصل إلى 23,900 كم، وخطوط 66 كيلوفولت إلى 23,100 كم، في حين بلغت شبكات التوزيع منخفضة الجهد 255,394 كم، والمتوسطة 236,899 كم، مع وصول إجمالي محولات التوزيع إلى 375,585 محولًا.

واستعدادًا لصيف عام 2026، اتخذت الوزارة إجراءات استباقية لتعزيز موثوقية الشبكة، شملت إضافة 6 محولات جهد 220 كيلوفولت بسعة 175 ميجافولت أمبير، و62 محولًا جهد 66 كيلوفولت بسعة 40 ميجافولت أمبير. وتم تركيب 712 خلية جهد متوسط و60 كم من الكابلات الأرضية، مع إحلال موصلات حرارية بطول 50 كم.

ولضمان التدخل السريع، تم توفير 3 محطات متنقلة بسعة 140 ميجافولت أمبير. وفي قطاع الزراعة، بلغت الاستثمارات الموجهة لمشروعات التغذية الكهربائية للاستصلاح الزراعي 62 مليار جنيه.

ويعد مشروع الدلتا الجديدة الأكبر ضمن هذه الخطة بـ16 محطة و72 محولًا بسعة إجمالية 5,580 ميجافولت أمبير، وأبراج بطول 892 كم وخطوط بطول 3,183 كم.

وتشمل المشروعات الأخرى مشروع توشكى بـ3 محطات بسعة 1,650 ميجافولت أمبير، ومشروع سيناء بمحطتين بسعة 750 ميجافولت أمبير، ومشروع بني سويف والمنيا بمحطتين بسعة 725 ميجافولت أمبير.

وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت محطات التوليد

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