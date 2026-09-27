الزمالك يفوز على مودرن سبورت 4-3 وديا

فاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 4-3، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، وكذلك بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل أهداف الزمالك كل من ناصر منسي "هدفين" وعمر جابر وأحمد شريف، في حين سجل ثلاثية مودرن سبورت كل من محمود ممدوح وكريم يحيى وعلي زعزع.

وبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من: "محمد عواد، وأحمد خضري ومصطفى الزناري وأحمد حسام ومحمد إبراهيم، ومحمود جهاد ويوسف وائل "فرنسي" وسيف جعفر، وحسام عاشور التقي وناصر منسي ومحمد ونيس".