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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الجزائري: القدس قضية عدالة وشرعية دولية

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأحد، في نيويورك، أن وضع القدس ليس مجرد بند في مسار سياسي، بل هو قضية عدالة وشرعية دولية.

وأضاف "عطاف" - خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، المنعقد في إطار الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) - أن أي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تركيبتها الديمغرافية "لا تنشئ حقا ولا تمنح شرعية".

وجدد تأكيد الجزائر، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته، والانتقال إلى تحرك عربي وإسلامي منسق، داخل الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية، للدفاع عن الوضع القانوني للقدس والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع وتعزيز الحماية القانونية والسياسية للمقدسيين.

ولفت وزير الخارجية الجزائري، إلى أن حماية مدينة القدس وصون مقدساتها والحفاظ على هويتها تظل مسؤولية جماعية تقتضي رفض الاحتلال أو التعايش معه أو تحويل انتهاكاته إلى واقع معتاد. 

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف القدس قضية عدالة

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